Турнирная таблица на 28 ноября чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре







На чемпионате мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола, состоялись очередные матчи.



Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице группового этапа? Кто выйдет в плей-офф ЧМ-2022?



Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022

Положение команд на 27 ноября.



Группа A



1. Эквадор - 4 очка (2 игры), 2. Нидерланды - 4 (2), 3. Сенегал - 3 (2), 4. Катар - 0 (2).



Группа B



1. Англия - 4 очка (2 игры), 2. Иран - 3 (2), 3. США - 2 (2), 4. Уэльс - 1 (2).



Группа C



1. Польша - 4 очка (2 игры), 2. Аргентина - 3 (2), 3. Саудовская Аравия - 3 (2), 4. Мексика - 1 (2).



Группа D



1. Франция - 6 очков (2 игры), 2. Австралия - 3 (2), 3. Дания - 1 (2), 4. Тунис - 1 (2).



Группа E



1. Испания - 4 очка (2 игры), 2. Япония - 3 (2), 3. Коста-Рика - 3 (2). 4. Германия - 1 (2).



Группа F



1. Хорватия - 4 очка (2 игры), 2. Марокко - 4 (2), 3. Бельгия - 3 (2), 4. Канада - 0 (2).



Группа G



1. Бразилия - 3 очка (1 игра), 2. Швейцария - 3 (1), 3. Камерун - 1 (2), 4. Сербия - 1 (2).



Группа H



1. Португалия - 3 очка (1 игра), 2. Южная Корея - 1 (1), 3. Уругвай - 1 (1), 4. Гана - 0 (1).



















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