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Врач назвала частые ошибки при лечении кашля


Частые ошибки при лечении кашля

Кашель - один из наиболее часто встречающихся симптомов при простудных заболеваниях. Об этом знают все и поэтому при первых появлениях кашля сразу бегут в аптеку за лекарствами против кашля.

Как рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт Александра Кожевникова, многие люди совершают ошибки, пытаясь самостоятельно вылечить кашель. По словам специалиста, нередко кашель вызван не вирусными инфекциями и не сопровождается повышением температуры. И бесконтрольный прием отхаркивающих средств и других медикаментов может только навредить организму.

«Кашель может быть признаком других патологий. Поэтому отхаркивающие препараты могут не подействовать или дать побочные эффекты», - отметила Александра Кожевникова.

Врач отмечает, что не следует самостоятельно принимать антибиотики при заболевании коронавирусной инфекцией или ОРВИ. «Антибактериальные препараты - далеко не самые безобидные. У каждого есть свои показания, противопоказания, необходимая дозировка и срок лечения. Если сделать неправильный выбор, то можно ослабить свою имунную систему», - объяснила Кожевникова.





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