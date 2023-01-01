Куриное филе в мультиварке - рецепты для здорового питания





Простые и вкусные рецепты с ингредиентами и пошаговыми инструкциями на каждый день. Сегодня готовим куриное филе в мультиварке.



Нам понадобятся продукты



- 500 г куриного филе

- соевый соус

- 3 зубчика чеснока

- соль

- перец

- специи



Пошаговое приготовление блюда



1. Куриное филе хорошо промыть и обмазать соевым соусом, посолить, добавить перец, чеснок и специи. Оставить филе на 20-30 минут промариноваться.



2. Готовое к приготовлению филе завернуть в фольгу.



3. Дно мультиварки застелить бумагой для выпечки, чтобы не повредить покрытие. На пергамент поместить куриное филе, завернутое в фольгу.



4. Включить режим «Выпечка» на 30 минут.



5. Готовое куриное филе подавать с любым гарниром или с овощами.



Приятного Вам аппетита!