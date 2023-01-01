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Куриное филе в мультиварке - рецепты для здорового питания



Куриное филе в мультиварке

Простые и вкусные рецепты с ингредиентами и пошаговыми инструкциями на каждый день. Сегодня готовим куриное филе в мультиварке.

Нам понадобятся продукты

- 500 г куриного филе
- соевый соус
- 3 зубчика чеснока
- соль
- перец
- специи

Пошаговое приготовление блюда

1. Куриное филе хорошо промыть и обмазать соевым соусом, посолить, добавить перец, чеснок и специи. Оставить филе на 20-30 минут промариноваться.

2. Готовое к приготовлению филе завернуть в фольгу.

3. Дно мультиварки застелить бумагой для выпечки, чтобы не повредить покрытие. На пергамент поместить куриное филе, завернутое в фольгу.

4. Включить режим «Выпечка» на 30 минут.

5. Готовое куриное филе подавать с любым гарниром или с овощами.

Приятного Вам аппетита!









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