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Продукты, которые делают нас счастливыми


Продукты для счастья

Увеличить стрессоустойчивость, поднять настроение и даже сделать вас счастливыми - все это могут самые обыкновенные продукты, которые мы каждый день употребляем в пищу. Что же нужно есть, чтобы пребывать в гармонии с собой?

Что дарит нам радость


Триптофан

Из данной аминокислоты в организме производится серотонин, который нередко называют гормоном счастья. Серотонин обеспечивает проведение импульсов между нервными клетками. Ежедневная норма серотонина для человека - 3,5 мг на килогамм веса. Триптофана много в мясе, а в курице и индейке - в особенности. Также много триптофана в молочных продуктах (один из самых богатых источников - сыр), яйцах, овсе.

Витамины группы В

Витамины этой группы участвуют в производстве и серотонина и еще одного «гормона удовольствия» - дофамина. Эти витамины есть в картофеле, моркови, помидорах, цельных злаках, яйцах, мясе, рыбе, молочных продуктах, орехах, семечках подсолнечника.

Магний

Обеспечивает клеточные реакции по производству энергии и ее переносу. При каждом стрессе организм тратит энергию, а магний играет ключевую роль для ее восполнения. При его нехватке в организме восстановление оказывается неполным , и это влияет как на настроение, так и на общее состояние организма. Источники магния - различные салаты, капуста, шпинат, миндаль, кешью, семечки. Много магния в цельнозерновых крупах, гречке, бананах, апельсинах, хурме.

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Селен

Как и магний помогает клеткам восстанавливать энергию после стрессовой ситуации. Селен - антиоксидант, дефицит которого в организме приводит к низкой работоспособности и плохому настроению. Суточная потребность в селене невелика, однако его дефицит весьма распространен. Включайте в свой рацион пшено, морепродукты, чеснок, яйца и грибы.

Омега-3, омега-6

Жирные кислоты омега - главный строительный материал для нервных клеток и мозга. Дефицит омега-3 прочно ассоциируется с депрессивными настроениями. Получать омегу-3 можно из рыбы жирных сортов. Подойдут лосось, сельдь и скумбрия. А омегу-6 можно получить из семян льна, льняного масла, а также проростков пшеницы и овса.

Что стоит уменьшить в рационе


Известны продукты, после употребления которых мы сразу чувствуем подъем настроения. Но как ни удивительно, именно они не очень хорошо влияют на нашу нервную систему и в долгосрочной перспективе лишают нас ощущения счастья. Речь идет о сладостях. Заглушать ими плохое настроение или волнение - обычная практика для многих. Но так мы делаем только хуже для организма. Уровень глюкозы резко повышается, но ее высокая концентрация в крови поддерживает воспалительные реакции, приводящие к сосудистым осложнениям и ранней гибели нервных клеток. Для хорошей работы мозговым клеткам необходима глюкоза, но для этого необязательно есть сладости. В рационе постоянно должны присутствовать крупы, овощи и фрукты. Углеводы из них дольше перевариваются и питают нервную систему постоянно.









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