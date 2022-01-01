Бегать или крутить педали? Выбираем кардиотренажер для дома





Несмотря на пропаганду активного образа жизни, желание быть стройными и здоровыми большинству сложно заставить себя регулярно заниматься спортом. Существуют десятки убедительных причин «прогулять» тренировки. Внести больше активности в будни позволяет покупка домашнего тренажера. Согласитесь, встать с дивана и 40 минут уделить спорту, не выходя из квартиры, проще, чем ехать в тренажерку или собираться на пробежку.



Самое популярное домашнее оборудование - велотренажеры и беговые дорожки.





Что выбрать?



Для начала разберемся в функционале и пользе.



Велотренажер и дорожка - оба тренажера для кардионагрузок:



- помогают сжечь калории и попрощаться с лишним весом;



- тренируют сердечно-сосудистую систему, выносливость;



- укрепляют мышцы. Основная нагрузка на ноги, “верх” задействован мало.



Эффективность. На каком тренажере похудеете быстрее?



На то, сколько энергии вы потратите, конечно, влияет выбранная интенсивность занятия. Если брать усредненные данные, то беговая дорожка на 20% энергозатратнее велотренажера.



Посчитаем:



- длительность тренировки 1 час,



- вес спортсмена 60 кг,



- скорость 10 км/ч.



На беговой дорожке спортсмен потратит 600 ккал, на велотренажере 500.



Несущественная разница в рамках одной тренировки, но ощутимая при постоянных занятиях.



Для высокоинтенсивных тренировок выбирайте беговые дорожки, если все же комфортнее не бежать, а крутить педали, то присмотритесь к спин-байкам.



Безопасность



Во время бега риск получить травму выше, чем на велотренажере. Если есть проблемы с суставами или большой избыточный вес, рекомендуем купить велотренажер. Несмотря на продуманную систему амортизации, ударная нагрузка при беге на дорожке сохраняется, что негативно влияет на проблемные суставы, а при большом весе спортсмена это особенно травмоопасно.



Разнообразие тренировок



Монотонные тренировки не только утомляют психологически, но и имеют более низкую эффективность. Организм адаптируется и отдает меньше калорий.



Поскольку движения при беге и тренировке на велотренажере однообразные, в систему тренажеров заложены программы, которые меняют нагрузки, например имитируя езду под гору. В вариативности настроек велотренажер и беговая дорожка на равных. В обоих тренажерах можно менять скорость, а дорожке наклон, а в велосипеде нагрузку - сопротивляемость педалей.



Простота использования



«Это как ездить на велосипеде»: говорят, подразумевая примитивность какого-то действия. Так и с велотренажером и беговой дорожкой, чтобы крутить педали и бежать не нужно специальных навыков. Оба тренажера понятны на интуитивном уровне.



Если сравнивать, то, дорожка требует некоторой адаптации, чтобы привыкнуть к движению полотна. На велотренажере все просто: садись и крути педали.



Компактность



Если рассматривать классические конструкции тренажеров, то велосипед занимает меньше пространства и прекрасно разместится на стандартном балконе. Но есть дорожки, которые складываются, превращаясь в практически плоскую конструкцию. Такие легко спрятать под кровать, на балкон или в шкаф.



Шум



Велотренажеры выигрывают по этому показателю. Работа маховика практически бесшумная в сравнении с ударными звуками ступней по дорожке и звуком от движения полотна.



Цена



На рынке огромный выбор велотренажеров и беговых дорожек. Цену определяет качество, техническая начинка, функционал, производитель... факторов много. Мы, опять-таки, берем за основу простые классические модели. Цена на спортивные велотренажеры заметно ниже.



Долговечность



И по этому критерию предпочтение отдаем велотренажеру. Беговые дорожки чаще выходят из строя, чем велотренажеры. Особенности эксплуатации и технические особенности делают беговые дорожки более уязвимыми.



Велосипеды реже требуют сервисного обслуживания.



Однако, поскольку принцип тренировок на велотренажере и беговой дорожке совсем разный, лучше ориентироваться на свои предпочтения, задачи и ожидания от тренировок.