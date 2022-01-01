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Как отличить продукцию Adidas от подделки?


Одежда и обувь Adidas

Одежда и обувь бренда Adidas создана с применением новейших технологий, благодаря чему идеально подходит для занятий спортом, чего не скажешь о многочисленных подделках. Причем некоторые из них созданы настолько искусно, что их легко спутать с оригиналом. Как же понять, что перед вами действительно фирменная вещь? Есть несколько способов.

Оригинальный Adidas – 7 признаков


Начать следует с самого очевидного – логотипа. Он не предполагает заглавной буквы, что часто можно встретить на некачественных фейках. Вот почему, покупая Adidas у официальных дистрибьюторов, вы никогда не ошибетесь. Обратите внимание на 7 признаков, которые помогут понять, что перед вами подлинная вещь бренда.

1. Упаковка. Оригинальные вещи Adidas упакованы в брендовые пакеты и коробки с фирменной эмблемой.
2. Этикетка и бирка с серийным номером, по которому можно отследить вещь в интернете. Бирок всегда две – с международными указателями размеров и фирменная.
3. Качество швов. Бирки аккуратно вшиты, строчки идеально ровные, недопустимы зигзагообразные швы и торчащие нитки.
4. В оригинальной вещи логотипы и эмблемы пришиваются, а не приклеиваются.
5. Аккуратная изнанка и внутренняя отделка.
6. Цвет молнии всегда совпадает с цветом вещи, а на застежке обязательно есть рельефный фирменный логотип.
7. Материал изделий всегда дышащий и технологичный, а не 100% полиэстер.

Официальный поставщик спортивной одежды популярных брендов – гарант того, что вы не наткнетесь на подделку при оптовых и розничных покупках.

Кроссовки Adidas: на что обратить внимание


Критерии качества материалов и аккуратности выполнения одинаково применимы к одежде и обуви. Но при выборе кроссовок следует учитывать несколько специфических нюансов.

У каждой пары кроссовок есть свой собственный серийный номер, по которому их можно найти в каталоге продукции на официальном сайте. Также к фирменным кроссовкам всегда кладут дополнительную пару шнурков, которые упаковывают в отдельный пакет.

Логотип всегда вырезается или пришивается, но не приклеивается – это говорит о подделке. Клей при производстве фирменной обуви вообще не используется. Все элементы кроссовок или кед тщательно и аккуратно прошиваются.

Еще одной отличительной особенностью оригинальных кроссовок является уплотненная подошва в области пятки и анатомический задник. И последний штрих – качественно обработанные отверстия под шнурки, которые обеспечивают удобство шнуровки и увеличивают срок службы обуви.

Помните, что только официальные дистрибьюторы Adidas предлагают действительно оригинальную продукцию, а покупки на непроверенных площадках вряд ли порадуют вас своим качеством.









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    Как отличить продукцию Adidas от подделки?

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