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Виды силовых тренажеров


Виды силовых тренажеров

Для поддержания хорошей физической формы и правильной скульптуры тела необходимо использовать силовые тренажеры. Подобное спортивное оборудование обеспечивает грамотное выполнение упражнений, изолированную нагрузку и безопасное использование.

Основные виды силовых тренажеров


Профессиональные https://sigmagym.ru/product/silovye-trenazhery/ силовые тренажеры подходят для использования любителями и опытными спортсменами. Они позволяют наращивать мышечную массу, формировать подтянутое и мускулистое тело, а также ускоряют метаболизм.

Выделяют основные виды силовых тренажеров:

- грузоблочные;
- на свободных весах;
- стойки и скамейки.

Для эффективных тренировок важно выбрать несколько моделей, направленных на развитие определенных групп мышц. Достаточно подобрать качественную программу с силовыми и кардио-упражнениями, чтобы добиться высоких показателей.

Особенности грузоблочных тренажеров


Тренажеры грузоблочного типа необходимы для любого тренажерного зала. Они устанавливаются в большом количестве, занимая не менее половины общей площади. Конструкция предполагает блочный механизм с возможностью регулировки грузов и тренировочный отдел.

Грузоблочные устройства используют для сгибания ног в сидячем положении, проработки бицепсов и мышц брюшного пресса. Также они подходят для поддержания в форме дельтовидных мышц.

Преимущества тренажерах на свободных весах


Тренажеры отличаются следующими особенностями:

- позволяют менять вектор нагрузки и вес в процессе выполнения движения;
- обеспечивается имитация естественной нагрузки;
- допускается работа со значительным весом.

Благодаря возможности работать со свободными весами получается разнообразить тренировки. Допускается отдельная работа как с левой, так с правой частями тела.

Выбор стоек и скамеек


Это еще один обязательный атрибут тренажерного зала. Оборудование отличается продуманным и эргономичным дизайном, надежным конструктивным решением. Обеспечивается комфортная работа со штангой и гантелями, а также собственным весом.

Скамейки могут быть гимнастическими или атлетическими. Первые предназначены для развития гибкости и выносливости. Атлетические модели подходят для работы с гантелями, гирями и штангой, что позволяет прорабатывать разные группы мышц. Стойки бывают профессиональными, универсальными и комбинированными для работы со штангой, а также без нее.

Можно подобрать надежное https://sigmagym.ru/ оборудование для фитнес залов, которое можно использовать в специализированных помещениях или в домашнем спортзале. Обеспечивается устойчивость и правильное распределение нагрузки, длительная эксплуатация даже при регулярной эксплуатации.









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