



Для поддержания хорошей физической формы и правильной скульптуры тела необходимо использовать силовые тренажеры. Подобное спортивное оборудование обеспечивает грамотное выполнение упражнений, изолированную нагрузку и безопасное использование.





Основные виды силовых тренажеров



Профессиональные https://sigmagym.ru/product/silovye-trenazhery/ силовые тренажеры подходят для использования любителями и опытными спортсменами. Они позволяют наращивать мышечную массу, формировать подтянутое и мускулистое тело, а также ускоряют метаболизм.



Выделяют основные виды силовых тренажеров:



- грузоблочные;

- на свободных весах;

- стойки и скамейки.



Для эффективных тренировок важно выбрать несколько моделей, направленных на развитие определенных групп мышц. Достаточно подобрать качественную программу с силовыми и кардио-упражнениями, чтобы добиться высоких показателей.





Особенности грузоблочных тренажеров



Тренажеры грузоблочного типа необходимы для любого тренажерного зала. Они устанавливаются в большом количестве, занимая не менее половины общей площади. Конструкция предполагает блочный механизм с возможностью регулировки грузов и тренировочный отдел.



Грузоблочные устройства используют для сгибания ног в сидячем положении, проработки бицепсов и мышц брюшного пресса. Также они подходят для поддержания в форме дельтовидных мышц.





Преимущества тренажерах на свободных весах



Тренажеры отличаются следующими особенностями:



- позволяют менять вектор нагрузки и вес в процессе выполнения движения;

- обеспечивается имитация естественной нагрузки;

- допускается работа со значительным весом.



Благодаря возможности работать со свободными весами получается разнообразить тренировки. Допускается отдельная работа как с левой, так с правой частями тела.





Выбор стоек и скамеек



Это еще один обязательный атрибут тренажерного зала. Оборудование отличается продуманным и эргономичным дизайном, надежным конструктивным решением. Обеспечивается комфортная работа со штангой и гантелями, а также собственным весом.



Скамейки могут быть гимнастическими или атлетическими. Первые предназначены для развития гибкости и выносливости. Атлетические модели подходят для работы с гантелями, гирями и штангой, что позволяет прорабатывать разные группы мышц. Стойки бывают профессиональными, универсальными и комбинированными для работы со штангой, а также без нее.



Можно подобрать надежное https://sigmagym.ru/ оборудование для фитнес залов, которое можно использовать в специализированных помещениях или в домашнем спортзале. Обеспечивается устойчивость и правильное распределение нагрузки, длительная эксплуатация даже при регулярной эксплуатации.