Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Как улучшить работу мозга?


Когнитивные функции

Когнитивные функции - это функции нашего мозга, которые нужны для восприятия информации, ее обработки и анализа. Простыми словами - с помощью этих функций мы познаем окружающий мир и взаимодействуем с ним.

Проблема нарушений когнитивных функций в наше время очень актуальна. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год у порядка 10 миллионов человек в мире диагностируют деменцию - общее, как правило, необратимое снижение когнитивных функций.

К когнитивным функциям относят


Внимание - направленность и сосредоточенность сознания на определенных объектах или определенной деятельности.

Речь - форма общения посредством языковых конструкций, создаваемых на основе определённых правил.

Восприятие - целостность отражения предметов и явлений, действующих в данный момент на органы чувств.

Интеллект - познавательная способность, которая проявляется в том, как человек воспринимает, понимает, объясняет и прогнозирует происходящее.

Гнозис - процессы взаимосвязи работы головного мозга с поведенческими характеристиками человека.

Память - способность накапливать, сохранять и воспроизводить знания, умения и навыки.

Праксис - способность выполнять последовательные комплексы осознанных произвольных движений и совершать целенаправленные действия.

Почему это происходит?


Специалисты выделяют следующие факторы, влияющие на ухудшение когнитивных функций.

Вредные привычки - спиртные напитки, табак, а также прием различных психотропных веществ.

Неправильное питание - переизбыток в ежедневном рационе сладкой и жирной пищи.

Хроническое недосыпание - нарушение одного из наиболее важных процессов для поддержания когнитивных функций организма.

Малоподвижный образ жизни - недостаток физической активности вызывает нехватку кислорода, в результате чего нарушается клеточный метаболизм.

Психические и соматические заболевания - беспричинные тревога или страх, депрессия, патологии сердечно-сосудистой системы, легких и эндокринной системы.

Недостаток умственной деятельности - без них мозгу становится все сложнее образовывать новые нейронные связи.

Как улучшить работу мозга?


MR.LT NOOTROPICS - производитель ноотропных препаратов, лекарственных средств, предназначенных для оказания воздействия на высшие психические функции.

Несложные упражнения для развития активности мозга.

Стимуляция чувственного восприятия - помещение себя в непривычные условия.

Стимуляция памяти - смена привычных маршрутов, разучивание стихотворений и прозы.

Активизация моторики - выполнение привычных действий нерабочей рукой.

Стимуляция интеллектуальных способностей - решение задач по математике и различных интеллектуальных логических игр.

Развитие пластичности речи - обогащение своей речи новыми выражениями.









  • Добавки для восстановления после тренировок
  • Для чего полезен витамин Д?
  • 10 советов, как вести здоровый образ жизни
  • Спортивное питание как вид диеты
  • Хорошее здоровье – залог полноценной жизни
    •




    Как улучшить работу мозга?

    Когнитивные функции

    Когнитивные функции - это функции нашего мозга, которые нужны для восприятия информации. С помощью этих функций мы познаем окружающий мир и взаимодействуем с ним.

    Чемпионат мира по футболу 2022. Расписание и результаты матчей ЧМ-2022

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 21 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание финала Кубка Стэнли «Колорадо» - «Тампа-Бэй»

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.









    Курс евро ЦБ РФ на 18 июня 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 18 июня 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Какой праздник 18 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник
    Где находится Белгород на карте России, карта Белгородской области
    Погода в Москве на 18 июня 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 17 июня 2022. Ковид статистика на сегодня
    Карта Украины с областями и городами на русском, карты ДНР и ЛНР
    Гороскоп Рыбы на 18 июня 2022 года
    Гороскоп Водолей на 18 июня 2022 года
    Гороскоп Стрелец на 18 июня 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru