



Когнитивные функции - это функции нашего мозга, которые нужны для восприятия информации, ее обработки и анализа. Простыми словами - с помощью этих функций мы познаем окружающий мир и взаимодействуем с ним.



Проблема нарушений когнитивных функций в наше время очень актуальна. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год у порядка 10 миллионов человек в мире диагностируют деменцию - общее, как правило, необратимое снижение когнитивных функций.





К когнитивным функциям относят



Внимание - направленность и сосредоточенность сознания на определенных объектах или определенной деятельности.



Речь - форма общения посредством языковых конструкций, создаваемых на основе определённых правил.



Восприятие - целостность отражения предметов и явлений, действующих в данный момент на органы чувств.



Интеллект - познавательная способность, которая проявляется в том, как человек воспринимает, понимает, объясняет и прогнозирует происходящее.



Гнозис - процессы взаимосвязи работы головного мозга с поведенческими характеристиками человека.



Память - способность накапливать, сохранять и воспроизводить знания, умения и навыки.



Праксис - способность выполнять последовательные комплексы осознанных произвольных движений и совершать целенаправленные действия.





Почему это происходит?



Специалисты выделяют следующие факторы, влияющие на ухудшение когнитивных функций.



Вредные привычки - спиртные напитки, табак, а также прием различных психотропных веществ.



Неправильное питание - переизбыток в ежедневном рационе сладкой и жирной пищи.



Хроническое недосыпание - нарушение одного из наиболее важных процессов для поддержания когнитивных функций организма.



Малоподвижный образ жизни - недостаток физической активности вызывает нехватку кислорода, в результате чего нарушается клеточный метаболизм.



Психические и соматические заболевания - беспричинные тревога или страх, депрессия, патологии сердечно-сосудистой системы, легких и эндокринной системы.



Недостаток умственной деятельности - без них мозгу становится все сложнее образовывать новые нейронные связи.





Как улучшить работу мозга?



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Несложные упражнения для развития активности мозга.



Стимуляция чувственного восприятия - помещение себя в непривычные условия.



Стимуляция памяти - смена привычных маршрутов, разучивание стихотворений и прозы.



Активизация моторики - выполнение привычных действий нерабочей рукой.



Стимуляция интеллектуальных способностей - решение задач по математике и различных интеллектуальных логических игр.



Развитие пластичности речи - обогащение своей речи новыми выражениями.