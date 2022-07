Рынок чая: стагнация потребления

Российский рынок чая в последние годы находится в стагнации. Российская Федерация в мировом масштабе занимает четвертое место по потреблению бодрящего напитка. Насыщения данный сегмент рынка не достиг.





Пристрастия россиян



Основное население России выпивает в среднем по три чашки чая ежедневно, но 11% опрошенных пьют по 10 чашек за день. Часто употребляют напиток жители мелких городов в возрасте от 30 до 50 лет. С жителями столицы немного иначе – они пьют чай реже. Дети вовсе не пьют чай, не любят его и 8% мужчин.



Чаще покупатели употребляют чай в пакетиках, пирамидках – 52%, по вкусовым пристрастиям предпочтителен чай с бергамотом и жасмином. В основном приобретают продукцию в гипермаркетах.





Импортные поставки



В основном мы используем завозной чай. Есть, конечно, плантации в Краснодарском крае, но они лишь на 2% покрывают все нужды. Основное промышленное сырье доставляется из Индии, Индонезии, Шри-Ланки, Кении, Китая, Вьетнама.



Основная доля импорта поступает из Индии – 33%, Шри – Ланки – 21%, Кении – 15%. Уровень консолидации рынка ежегодно растет, за прошлый год он составил 90%.



Среди иностранных поставщиков стоит отметить:



- GIRNAR FOOD AND BEVERAGES (PVT) LTD.

- EMPIRE TEAS (PVT) LTD.

- L.A.B. INTERNATIONAL KENYA LTD.

- FK INTERNATIONAL LTD.

- CARGILL KENYA LTD.



Анализ рынка чая в России выявил следующих крупных дистрибьютеров:



- ООО ЭКЗОТИКА.

- ООО БОЛЬШОЙ ВЕТЕР.

- ООО ЧАЙНЫЙ ДОМ ТОНУС.

- ООО ХОРОШИЙ ЧАЙ.

- ООО ЮНИЛЕВЕР РУСЬ.

- ООО ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ ФАБРИКА АМТЕЛ.

- ООО ФИТОСОВХОЗ РАДУГА.



Среди почитаемых брендов стоит отметить: BROOK BOND, GREENFIELD, AHMAD, DILMAH, TESS, МАЙСКИЙ.



Обзор рынка чая в РФ подтверждает, что основная часть привозного сырья – до 93% фасуется внутри России. И лишь чуть более 3% доставляется уже в упаковке.



Если обратить внимание на структуру рынка, то наиболее весомая доля принадлежит черному чаю – 89%. Далее в списке идет зеленый чай – 7%, совсем небольшую долю занимает чай мате. Российский покупатель предпочитает классический чай – 60%, лишь 30% предпочитают ароматизированный напиток.



Соответственно, экспортные поставки в разы ниже импорта. Основные поставки идут в страны СНГ. По структуре поставок отметим следующее: Белоруссия приобретает 27% или 5,3тысячи тонн, 30 миллионов долларов, Казахстан – 17% или 4,6 тысяч тонн, или 18,6 миллионов долларов, Украина – 14% или2, тысяч тонн, или 15,9 миллионов долларов.



По экспорту в ближайшее время планируется выйти на такие страны, как Египет, ОАЭ, Гана, Марокко, Ирак.





Тенденции рынка чая



Проведенное компанией ACG исследования рынка чая в России по ссылке https://alto-group.ru/otchot/rossija/272-rynok-chaya-tekushhaya-situaciya-i-prognoz-2014-2018-gg.html выявили следующие тенденции. РФ открывает для себя все новые страны по поставкам чая. Среди них Австралия, Иран, Колумбия. Также увеличиваются поставляемые объемы.



Постоянно расширяется ассортимент продукции. Здесь диктуют условия не только покупатели, но и сами производители. В целом же объемы экспорта составляют 40%, цифры постоянно возрастают.



В последнее время доля потребления черного чая стала снижаться. Ему на смену приходят фруктовые и травяные напитки. Популярным становится холодный чай, который считается газированным тонизирующим напитком.



Источник: https://alto-group.ru/