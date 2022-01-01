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Виды силовых тренажеров


Виды силовых тренажеров

Одними из наиболее эффективных вариантов спортивного инвентаря являются тренажеры для силовых тренировок. Обеспечивается полноценная проработка основных групп мышц, методов применения и уровня нагрузки в зависимости от подготовки. Категория объединяет множество нагружаемых дисками и грузоблочных конструкций. Подобные тренажеры незаменимы для улучшения рельефа, набора мышечной массы, сохранения объема мускулатуры в период сушки.

Тренажеры для грудных мышц


Используются силовые тренажеры для развития силы и увеличения грудных мышц:

- кроссовер;
- баттерфляй;
- грудной тренажер для выполнения жима.

В большинстве случаев используются модели с блоками грузов. Но также могут использоваться простые приборы со свободными весами.

Выбор тренажеров для мышц спины


Доступны следующие типы устройств:

- тренажер Смита;
- гиперэкстензия;
- гравитрон.

Применяются для укрепления большой круглой и широчайшей мышц. Применяются в восстановительных тренировках для улучшения осанки или сглаживания проблем с позвоночником.

Как выбрать тренажеры для ног


Обеспечивается эффективная нагрузка на бедра, ягодицы и икры. Прорабатываются квадрицепсы. Производители выпускаются специальные модели для сгибания и разгибания ног, ягодичного мостика, тренировки голеней, выполнения махов ногами.

Устройства для развития рук


Выраженный эффект обеспечивается при занятиях на скамье Скотта, трицепс-машинах и жимах. Дополнительно применяется верхний блок кроссоверов. Задействуются дельты, бицепсы и трицепсы.

Тренажеры для развития пресса


Для развития пресса существуют следующие виды тренажеров:

- скамьи;
- шведская стенка;
- брусья;
- гребной тренажер;
- торсо-трек.

Доступны модели для домашних тренировок или установки в спортивном зале. Обеспечивается работа с собственным весом или блочными грузками. Последний вариант особенно эффективен для статичных упражнений.

Подбор многофункционального устройства


Приспособления дают нагрузку на все группы мышц. Такой выбор особенно эффективен при ограниченном бюджете или небольшом пространстве. При этом экономится время во время тренировок, ведь не приходится переходить от одного к другому тренажеру. Многофункциональная техника включает различные блоки – скамьи, гантели, симуляторы плаванья, жимы для ног и рук, системы рычагов и тросов.

Производители выпускают качественное https://sigmagym.ru/ оборудование для спортзала разного назначения. Можно подобрать специальные тренажеры или многофункциональные комплексы. При правильном составлении программы тренировок обеспечивается быстрый рост мышечной массы, выстраивается скульптура тела.









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    Виды силовых тренажеров

    Виды силовых тренажеров

    Одними из наиболее эффективных вариантов спортивного инвентаря являются тренажеры для силовых тренировок. Они незаменимы для улучшения рельефа, набора мышечной массы, сохранения объема мускулатуры в период сушки.

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