



Эпиляция зоны бикини является одной из самых востребованных процедур в современной косметологии. При этом удалить волосы даже в такой деликатной области можно в разных зонах. Самой большой из них является так называемое тотальное бикини. Лазерная эпиляция при этом подразумевает полное устранение волос в интимной области. В нашем новом материале мы расскажем про глубокую эпиляцию лазером: как её проводят, какая к ней нужна подготовка, сколько сеансов потребуется провести, сколько длится один сеанс и как после его проведения ухаживать за зоной бикини. А в конце нашего сегодняшнего материала мы расскажем, в какой косметологической клинике Москвы вы можете записаться на проведение глубокой эпиляцию лазером столь деликатной области.





Глубокая лазерная эпиляция



Несмотря на то, что процедура довольно простая, к ней всё же требуется несложная подготовка. Основных требований два: во-первых, за пару недель до проведения процедуры необходимо будет отказаться от любого вида загара, ведь для эффективного удаления волос лазером необходимо, чтобы кожа была как можно светлее. Во-вторых, за два или три дня до проведения эпиляции интимной области лазером нужно удалить волоски в зоне бикини (бритвой или устранить с помощью крема). Это нужно, чтобы к проведению процедуры длина волосков составляла около двух-трёх миллиметров. Именно при такой длине эпиляция лазером будет наиболее эффективной. К слову, если нет времени или возможности сбрить волоски самостоятельно, то перед сеансом врач сможет их укоротить до требуемой длины триммером. Но во многих косметологических клиниках за это нужно будет дополнительно заплатить. Помимо подготовки, перед проведением эпиляции бикини следует предварительно записаться на первичный приём к специалисту, который будет проводить процедуру.



Эпиляция лазером бикини: первичный приём



Для чего нужен первичный приём перед процедурой:



- Консультация, на которой вы узнаете, как будет проходить сеанс лазерной эпиляции бикини, сколько примерно он продлится, что делать по его завершении. А если у вас есть вопросы по эпиляции бикини, то вы их сможете задать именно на консультации.



- Опрос и осмотр. Сбор анамнеза нужен специалисту, чтобы получить полную информацию о состоянии кожного покрова в интимной области, его чувствительности и фототипе, цвете волос, их длине и т.д. Всё это необходимо для оценки эффективности эпиляции бикини именно в вашем конкретном случае, подбора конфигурации лазерного аппарата и составления курса процедур.



- Проверка на наличие ограничений к процедуре. Так, проводить лазерную эпиляцию области бикини нельзя при наличии злокачественных опухолей и очагов воспалений на коже в интимной области. К тому же процедуру нежелательно проводить беременным женщинам. Также стоит учесть, что специалист может выявить и индивидуальные ограничения к сеансу.



Если же у вас никаких ограничений к проведению процедуры нет, то сразу по окончании консультации можно будет перейти к первому сеансу.



Как будет проводиться лазерная эпиляция тотального бикини



Как правило, перед процедурой не требуется обезболивание кожи. К тому же у манипулы имеется контактная система охлаждения, которая эффективно предотвращает перегрев тканей. Однако если у вас низкий болевой порог, то перед сеансом на кожу нужно будет нанести аппликационный анестетик. Также кожа очищается, а пациент и специалист надевают защитные очки для предотвращения повреждений органов зрения вспышками света. Как только всё будет готово, врач приступит к удалению волос лазерным аппаратом. Для этого он проводит манипулой над эпилируемой областью. Длительность сеанса может составлять от 15 минут до одного часа — всё зависит от площади эпилируемой области. Когда сеанс закончится, специалист обработает деликатную зону успокаивающим средством и расскажет, что делать после процедуры и когда лучше провести очередной сеанс.



Что делать после эпиляции глубокого бикини



В первое время после проведения процедуры следует соблюдать рекомендации специалиста на послепроцедурный период. Они бывают частными, то есть индивидуальными для каждого пациента и общими — одинаковыми для всех. Согласно общим предписаниям, после эпиляции зоны бикини лазером не следует удалять оставшиеся волоски каким-либо способом. Также в первое время предпочтение следует отдавать мягкому и удобному белью из натуральных материалов. Например, из хлопчатобумажной ткани. В течение двух недель нужно будет исключить загара в солярии и под солнцем, посещение бассейна, сауны, солярия.





Как лазер удаляет волосы в зоне бикини



Лазерный аппарат генерирует световой поток с длиной волны 755 нанометров. Такой свет идеально поглощается меланином в волосах. При этом световая энергия нагревает пигмент, а уже он нагревает волосяной фолликул. Вследствие этого фолликул перегревается и отмирает. Так как лазерный аппарат может подавать световой поток быстрыми вспышками (до десяти в секунду), то даже при максимальной мощности они не будет оказывать негативного воздействия на кожные покровы.



После обработки фолликула световыми вспышками волос в течение нескольких дней начинает покидать ткани. Со стороны это может показаться, что волосы начали активно расти, из-за чего некоторые пациентки хотят удалить их самостоятельно пинцетом или каким-нибудь другим способом, чего делать категорически нельзя. В течение двух недель волосы выпадут самостоятельно.



Во время сеанса лазер может воздействовать лишь на те волосы, которые находятся в фазе роста. Дело в том, что только в них содержится необходимое для эффективного воздействия светового потока количество тёмного пигмента. Но жизнь волос состоит из нескольких стадий. Например, во время стадии сна в волосах практически нет меланина. Из-за этого вспышки лазера не могут воздействовать на них. Поэтому для полного удаления волосков в области бикини потребуется провести от шести до восьми процедур: через некоторое время после удаления растущих волос часть волосков из фазы сна перейдёт в стадию роста. Когда их будет достаточно, можно будет провести очередную процедуру. Стоит отметить, что при этом промежутки между сеансами будут увеличиваться. А вот количество новых волос — наоборот уменьшаться.





Другие способы эпиляции глубокого бикини



Несомненно, лазерное удаление - не единственный способ избавиться от ненужной растительности в деликатной области. Также применяются и другие методы:



- Бритьё. Можно сказать, что это один из самых простых доступных методов устранения нежелательной растительности. Он настолько прост, что его проводят дома самостоятельно. Суть проста: на кожу наносится увлажняющее и смягчающее средство. Например, пена или гель для бритья, мыльная пена и т.д. После этого остаётся только сбрить волосы лезвиями бритвы. Бритьё хорошо тем, что позволяет удалять волосы любого цвета на коже любого фототипа. Однако есть и минусы: после бритья волоски растут очень быстро, иногда уже через несколько часов может появиться «щетина». К тому же бритьё может сопровождаться порезами, раздражением кожи, врастающими волосами. Из-за этого данная процедура используют в качестве быстрого метода, когда нет времени прибегать к другим способам.



- Удаление воском. Эта процедура также позволяет избавиться от волос любого цвета на коже любого фототипа. На кожу наносится мягкий воск (либо сразу восковая полоска), поверх него наносят полоску специальной прочной бумаги. Когда воск застынет, полоска резко снимается, удаляя все волоски. Главный минус процедуры - болезненность проведения. Иногда она настолько высока, что многие отказываются от повторной процедуры. К тому же после воска волоски могут врастать, а неправильное приготовление массы может привести к ожогу.



- Механическая эпиляция. Проводится специальным устройством, обычно электрическим. Эпилятор оснащён вращающейся головкой, на которой установлены захватывающие волоски механизмы. Они зажимают волосок и выдёргивают его из кожи. Процедура также часто сопровождается ощутимой болезненностью и риском врастания волос.





Лазерная интимная эпиляция в Москве



В столице глубокая лазерная эпиляция интимной зоны проводится в клинике «Лазерный Доктор». Также тут вы можете записаться на первичный приём к профессиональным врачам-лазеротерапевтам для получения всеобъемлющей консультации.



Записаться на первичный приём или на процедуру эпиляции глубокого бикини лазером можно по телефону или через сайт клиники.