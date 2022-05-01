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Врач назвала частые ошибки при лечении кашля


Частые ошибки при лечении кашля

Кашель является защитной реакцией наших дыхательных путей. Он необходим для того, чтобы убрать постороннее, что в них попадает.

Кашель - один из наиболее часто встречающихся симптомов при простудных заболеваниях. Об этом знают все и поэтому при первых появлениях кашля сразу бегут в аптеку за лекарствами против кашля.

Нередко кашель вызывают бактерии или вирусы. В таком случае его называют инфекционным.

Как проявляется инфекционный кашель:

- Вирусная инфекция. Характерен сухой и изнуряющий кашель. Часто сопровождается температурой, болями в области головы и слабостью.

- Бронхит. При воспалении нижних дыхательных путей кашель чаще влажный и после откашливания наступает облегчение.

- Пневмония. Обычно пневмония начинается с небольшого покашливания, а через время сопровождается постоянным влажным кашелем.

Врач-терапевт Александра Кожевникова отмечает, что многие люди совершают ошибки, когда пытаются сами вылечить кашель. По ее мнению, нередко кашель вызван не вирусными инфекциями и протекает без увеличения температуры тела. И самостоятельное назначение и прием средств для отхаркивания и других медикаментов скорее не поможет, а навредит организму.

Нередко кашель начинается из-за постороннего предмета или вещества, попадающих в дыхательные пути. Это и кусочки еды, и пары от различных парфюмерных средств. Иногда кашель вызывают стресс и аллергия.

«Причинами, вызывающими кашель, могут быть различные заболевания. Поэтому препараты для отхаркивания или не дадут нужного результата, или дадут побочные эффекты», - заявила Александра Кожевникова.

Кашель могут спровоцировать не только различные инфекции, но и другие заболевания: аллергия и астма, изжога, инородный предмет, курение.

Для лечения кашля чаще всего применяются противокашлевые средства, отхаркивающие средства, назальные капли и лекарственные ингаляции.

При острой респираторной вирусной инфекции питье и увлажнение слизистых оболочек действуют ничуть не хуже лекарств, а приобретение лекарств не от того заболевания может только ухудшить состояние.

Врач отмечает, что не следует самостоятельно принимать антибиотики при заболевании коронавирусной инфекцией или ОРВИ. «Антибактериальные лекарства - далеко не безвредные. У каждого препарата есть свои показания, побочные действия. Также важна дозировка и срок, в течение которого его необходимо применять. Если вы ошибетесь с выбором, то сможете ослабить свою имунную систему», - объяснила Кожевникова.









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    Врач назвала частые ошибки при лечении кашля

    Частые ошибки при лечении кашля

    Как рассказала врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова, многие люди совершают ошибки, пытаясь самостоятельно вылечить кашель.

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