



Специально для любителей японской кухни поварами «Макароллыч» было разработано меню, включающее в себя популярные японские блюда:



- суши;

- роллы;

- гунканы.



Оформите суши на заказ с доставкой прямо на нашем сайте или, позвонив по телефону +7(342)270-07-30 или перейдя на страницу https://perm.makarolls.ru/, и насладитесь невероятным вкусом наших блюд!





В чем отличие роллов и суши?



Всем известно, что эти оба блюда пришли к нам из Японии. В японской кухне роллы имеют название макидзуси и являются разновидностью суши. Однако если вы хоть раз пробовали суши и роллы, то никогда больше не перепутаете эти названия.



Роллы имеют цилиндрическую форму и разрезаны на порционные кусочки. А суши – это комочек риса и морепродукт выложенный сверху. Роллы имеют сложный набор ингредиентов: рис, морепродукты, овощи, сливочный сыр и нори.



В зависимости от рецептуры в роллах могут отсутствовать морепродукты. Они часто заменяются на курицу или вовсе готовятся вегетарианские, содержащие в себе овощи, рис и нори.



Заказ роллов в Перми можно оформить прямо у нас на сайте или позвонив по телефону +7(342)270-07-30. Мы принимаем заказы с 11-00 до 00-00 и доставим ваш заказ в кротчайшие сроки!





Как выбрать, что заказать?



Выбирая заказ на нашем сайте, главное не потеряться в разнообразии блюд. Чтобы помочь нашим клиентам, мы разработали специальные кнопки, которые позволяют отфильтровать блюда сразу по нескольким параметрам, например:



- без болгарского перца;

- без мяса;

- без рыбы;

- без помидор и т.д.



Также вы можете ориентироваться на специальные таблички, имеющиеся в нижнем и верхнем левых углах. Эти таблички расскажут вам, какие блюда являются лидерами продаж, новинками и т.д.



Неизменными лидерами продаж остаются:



- Ролл Филадельфия Лайт. В его составе: огурцы, рис, сливочный сыр, нори и лосось. Все ингредиенты идеально сочетаются между собой, образуя нежнейший вкус.



- Сет большой день мини. Это идеальный сет, который включает в себя классические роллы, темпура и даже острые спайси. Этот сет идеально подойдет для большой компании, ведь его суммарный вес равен почти 2 кг!



У нас вы также можете попробовать нестандартные варианты роллов, например:



- Тортилья с курицей и сыром. Вместо риса и листов нори используется тортилья. У нас на сайте представлено сразу несколько вариантов тортилья-роллов.



- Роллы жаренные и запеченные. Они готовятся как с морепродуктами, так и без них. Вы можете самостоятельно выбрать подходящий вам состав ингредиентов.



У «Макароллыча» вы можете заказать сет суши с доставкой, которая займет мало времени и вы точно не останетесь голодны!