Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Роллы «Макароллыч» — низкая цена и невероятный вкус


Роллы Макароллыч

Специально для любителей японской кухни поварами «Макароллыч» было разработано меню, включающее в себя популярные японские блюда:

- суши;
- роллы;
- гунканы.

Оформите суши на заказ с доставкой прямо на нашем сайте или, позвонив по телефону +7(342)270-07-30 или перейдя на страницу https://perm.makarolls.ru/, и насладитесь невероятным вкусом наших блюд!

В чем отличие роллов и суши?


Всем известно, что эти оба блюда пришли к нам из Японии. В японской кухне роллы имеют название макидзуси и являются разновидностью суши. Однако если вы хоть раз пробовали суши и роллы, то никогда больше не перепутаете эти названия.

Роллы имеют цилиндрическую форму и разрезаны на порционные кусочки. А суши – это комочек риса и морепродукт выложенный сверху. Роллы имеют сложный набор ингредиентов: рис, морепродукты, овощи, сливочный сыр и нори.

В зависимости от рецептуры в роллах могут отсутствовать морепродукты. Они часто заменяются на курицу или вовсе готовятся вегетарианские, содержащие в себе овощи, рис и нори.

Заказ роллов в Перми можно оформить прямо у нас на сайте или позвонив по телефону +7(342)270-07-30. Мы принимаем заказы с 11-00 до 00-00 и доставим ваш заказ в кротчайшие сроки!

Как выбрать, что заказать?


Выбирая заказ на нашем сайте, главное не потеряться в разнообразии блюд. Чтобы помочь нашим клиентам, мы разработали специальные кнопки, которые позволяют отфильтровать блюда сразу по нескольким параметрам, например:

- без болгарского перца;
- без мяса;
- без рыбы;
- без помидор и т.д.

Также вы можете ориентироваться на специальные таблички, имеющиеся в нижнем и верхнем левых углах. Эти таблички расскажут вам, какие блюда являются лидерами продаж, новинками и т.д.

Неизменными лидерами продаж остаются:

- Ролл Филадельфия Лайт. В его составе: огурцы, рис, сливочный сыр, нори и лосось. Все ингредиенты идеально сочетаются между собой, образуя нежнейший вкус.

- Сет большой день мини. Это идеальный сет, который включает в себя классические роллы, темпура и даже острые спайси. Этот сет идеально подойдет для большой компании, ведь его суммарный вес равен почти 2 кг!

У нас вы также можете попробовать нестандартные варианты роллов, например:

- Тортилья с курицей и сыром. Вместо риса и листов нори используется тортилья. У нас на сайте представлено сразу несколько вариантов тортилья-роллов.

- Роллы жаренные и запеченные. Они готовятся как с морепродуктами, так и без них. Вы можете самостоятельно выбрать подходящий вам состав ингредиентов.

У «Макароллыча» вы можете заказать сет суши с доставкой, которая займет мало времени и вы точно не останетесь голодны!









  • Почему жители Кирова выбирают доставку роллов от Макароллыч?
  • Где купить атрибутику ЦСКА
  • Популярные букмекеры России
  • Билеты на матчи Кубка Конфедераций
  • Как выбрать себе боксерские перчатки
    •




    Роллы «Макароллыч» — низкая цена и невероятный вкус

    Роллы Макароллыч

    Специально для любителей японской кухни поварами «Макароллыч» было разработано меню, включающее в себя популярные японские блюда - суши, роллы и гунканы.

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/23. 10-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Чемпионат мира по футболу 2022. Расписание матчей ЧМ-2022

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 12 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Самые результативные матчи за всю историю РФПЛ

    Самые результативные матчи за всю историю РФПЛ

    Матч между «Сочи» и «Ростовом», который состоялся 19 июня 2020 года стал самым результативным за все время существования российской футбольной Премьер-лиги.









    Курс евро ЦБ РФ на 13 сентября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 13 сентября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Овен - точный гороскоп на сентябрь 2022
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 12 сентября 2022
    Рыбы - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года
    Водолей - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года
    Стрелец - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года
    Козерог - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года
    Скорпион - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года
    Весы - гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru