Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Советы и главные правила здорового питания для спортсменов


Правила здорового питания для спортсменов

Правильное питание спортсмена одно из важных условий повышения его физической подготовки и спортивного мастерства. Правильное питание помогает предотвратить преждевременно наступающее утомление.

Стоит сразу отметить, что перед тем как заниматься спортом, важно понять, что у вас нет никакого гормонального сбоя. Но не стоит сильно расстраиваться. Даже если у человека есть гормональные патологии, он может стать спортсменом. Специалисты медицинского центра ММС найдут правильный способ устранения недугов, связанных с гормонами и нарушением обмена веществ.

Требования, предъявляемые к питанию спортсменов, основаны прежде всего на учете расхода энергии при различных видах спорта. Но количеств энергии, расходуемой при том или ином виде спорта, может колебаться в значительных пределах в зависимости от степени овладения данным видом спорта, а также от условий выполнения спортивных упражнений.

У лыжников, например, фактический расход энергии будет зависеть от рельефа местности и условий скольжения и т.п. При спортивных играх (футболе, хоккее, баскетболе, волейболе и других) расход энергии зависит также от амплуа игрока, слаженности игры всей команды в целом, силы противника, принятой в игре тактики и ряда других условий. Определяя калорийность пищи спортсмена, надо учитывать также расход энергии, связанный с выполняемой работой. В среднем калорийность пищи спортсмена при различных видах спорта колеблется в пределах 60-85 калорий (за сутки) на 1 кг веса тела. В период повышенной физической нагрузки требуется также и повышенная калорийность пищи.

Существуют также некоторые различия в составе пищи при различных видах спорта. Они зависят от особенностей спортивной нагрузки. При тренировке в видах спорта, которые требуют очень быстрых и резких движений, особенно большое значение приобретает достаточное количество в пище белков, углеводов и фосфора. При видах спорта, требующих большой выносливости, в пище должно быть больше углеводов, витаминов группы В и витамина С. Развитие мускульной силы требует пища, богатой белками.

Состояние эндокринной системы определяет выносливость и работоспособность организма. Консультация эндокринолога поможет своевременно выявить гормональные нарушения. Врач даст рекомендации, как скорректировать питание и образ жизни.

Вследствие повышенных требований к нервной системе спортсмена особенно необходима пища с достаточным количеством белков и витамина В1. При зимних видах спорта, а также у пловцов рекомендуется питание, богатое жирами.

Всем спортсменам, особенно в последние 2-3 недели перед соревнованием, во время соревнования и 2-4 дня после него надо увеличить количество витаминов А, С, В1, В2 в пище.

Также спортсменам при длительных нагрузках рекомендуется изменить соотношение потребления белков, жиров и углеводов. Соотношение для повседневного питания (1 : 1 : 4) стоит заменить на 1 : 0,8 : 4.









  • Разновидности спортивных сеток
  • Добавки для восстановления после тренировок
  • Искусственный газон для спортивных площадок
  • Спортивное питание для увеличения силы и выносливости
  • Спортивное питание как вид диеты
    •




    Советы и главные правила здорового питания для спортсменов

    Правила здорового питания для спортсменов

    Правильное питание спортсмена одно из важных условий повышения его физической подготовки и спортивного мастерства. Правильное питание помогает предотвратить преждевременно наступающее утомление.

    Как спорт влияет на психику фанатов

    Как спорт влияет на психику фанатов

    Что такое фанатизм? Почему болельщики бывают агрессивными? Вредно ли это для нашего психологического здоровья? Рассмотрим особенности психологии спортивных болельщиков.

    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 30 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.

    Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, 28-29 сентября

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Турнирная таблица. Когда начинается чемпионат мира

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.











    Какие области Украины вошли в состав России, карта территорий ДНР и ЛНР, Херсона и Запорожья
    Курс евро ЦБ РФ на 1 октября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 1 октября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Разговоры о важном 3 октября 2022 - День учителя, 1-11 класс
    Народные приметы на 1 октября 2022 года
    1 октября 2022 - праздники в России. Какой церковный праздник
    Коронавирус - статистика COVID-19 на 30 сентября 2022
    Точная погода в Санкт-Петербурге на неделю и 10 дней
    Самая точная погода в Москве на неделю и 10 дней
    Прогноз погоды в Санкт-Петербурге 1 октября 2022
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru