Советы и главные правила здорового питания для спортсменов





Правильное питание спортсмена одно из важных условий повышения его физической подготовки и спортивного мастерства. Правильное питание помогает предотвратить преждевременно наступающее утомление.



Стоит сразу отметить, что перед тем как заниматься спортом, важно понять, что у вас нет никакого гормонального сбоя. Но не стоит сильно расстраиваться. Даже если у человека есть гормональные патологии, он может стать спортсменом. Специалисты медицинского центра ММС найдут правильный способ устранения недугов, связанных с гормонами и нарушением обмена веществ.



Требования, предъявляемые к питанию спортсменов, основаны прежде всего на учете расхода энергии при различных видах спорта. Но количеств энергии, расходуемой при том или ином виде спорта, может колебаться в значительных пределах в зависимости от степени овладения данным видом спорта, а также от условий выполнения спортивных упражнений.



У лыжников, например, фактический расход энергии будет зависеть от рельефа местности и условий скольжения и т.п. При спортивных играх (футболе, хоккее, баскетболе, волейболе и других) расход энергии зависит также от амплуа игрока, слаженности игры всей команды в целом, силы противника, принятой в игре тактики и ряда других условий. Определяя калорийность пищи спортсмена, надо учитывать также расход энергии, связанный с выполняемой работой. В среднем калорийность пищи спортсмена при различных видах спорта колеблется в пределах 60-85 калорий (за сутки) на 1 кг веса тела. В период повышенной физической нагрузки требуется также и повышенная калорийность пищи.



Существуют также некоторые различия в составе пищи при различных видах спорта. Они зависят от особенностей спортивной нагрузки. При тренировке в видах спорта, которые требуют очень быстрых и резких движений, особенно большое значение приобретает достаточное количество в пище белков, углеводов и фосфора. При видах спорта, требующих большой выносливости, в пище должно быть больше углеводов, витаминов группы В и витамина С. Развитие мускульной силы требует пища, богатой белками.



Состояние эндокринной системы определяет выносливость и работоспособность организма. Консультация эндокринолога поможет своевременно выявить гормональные нарушения. Врач даст рекомендации, как скорректировать питание и образ жизни.



Вследствие повышенных требований к нервной системе спортсмена особенно необходима пища с достаточным количеством белков и витамина В1. При зимних видах спорта, а также у пловцов рекомендуется питание, богатое жирами.



Всем спортсменам, особенно в последние 2-3 недели перед соревнованием, во время соревнования и 2-4 дня после него надо увеличить количество витаминов А, С, В1, В2 в пище.



Также спортсменам при длительных нагрузках рекомендуется изменить соотношение потребления белков, жиров и углеводов. Соотношение для повседневного питания (1 : 1 : 4) стоит заменить на 1 : 0,8 : 4.



















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