



Какой спортивный костюм лучше приобрести спортивных тренировок или для прогулок на природе? Чтобы облегчить вам выбор, предлагаем вашему вниманию список лучших брендов спортивной одежды.





Список лучших производителей спортивных костюмов



Nike



Компания, которая выпускает широкий ассортимент продукции для занятий спортом, ведет свою историю с 1964 года. Одной из первых разработок американской компании стали широко известные кроссовки на вафельной подошве. Соглашение, подписанное в 1984 году с известным баскетболистом Майклом Джорданом, стало одним из наиболее эффективных в истории. Сегодня Nike спонсирует многие национальные федерации по футболу, баскетболу и легкой атлетике. Сотни спортсменов в различных видах спорта выступают в экипировке этой компании. Известные действующие футболисты, рекламирующие Nike - Криштиану Роналду, Златан Ибрагимович, Неймар, Килиан Мбаппе и Эден Азар.



ASICS



Фирма ASICS образована в 1949 году и за семь десятков лет работы на рынке спортивной экипировки выпустила на рынок множество разработок, которые являлись новаторскими для своего времени. Продукцией этой японской компании пользуются федерации легкой атлетики Италии, Нидерландов, Франции, Японии и других стран. ASICS специализируется на производстве обуви и одежды для бега, борьбы, волейбола, тенниса, а также одежда для фитнеса и тренировок. Спортивные костюмы японской компании отличаются повышенной устойчивостью материала к воздействию окружающей среды и выдерживают большое количество стирок. Большой выбор продукции ASICS представлен на https://hoolly.ru/cportivnye-kostumy.



Under Armour



Американский бренд, образованный в 1996-м в Балтиморе, начал свой взлет с разработки футболки из микрофибры. Использование в дальнейшем при изготовлении одежды антибактериальных материалов добавило известности молодой компании. Фирма имеет спонсорские соглашения со многими известными бейсболистами, игроками в американский футбол и хоккей, является крупнейшим спонсором Национальной ассоциация студенческого спорта США.



Adidas



Компания образована в конце сороковых годов прошлого столетия двумя предпринимателями из Германии и на сегодняшний день является самым крупным производителем спортивной одежды в Европе и второй после Nike в мире. Линейка одежды Original характеризуется однотонной расцветкой и тремя светлыми боковыми полосками. В линейке продукции компании представлены теплые зимние спортивные костюмы, а также большой выбор детских спортивных костюмов для любой возрастной категории. Adidas экипирует многие футбольные клубы по всему миру («Бавария», «Милан», «Манчестер Юнайтед» и т.д.), а также является официальным поставщиком мячей для чемпионатов Европы и мира по футболу.



Reebok



Американская компания, ведущая свое начало с 1958 года, а с 2005 по 2021 годы находящаяся под управлением Adidas, производит спортивную одежду и обувь для фитнеса, бега и кроссфита. Reebok имеет спонсорские контракты со звездами НБА и НХЛ, а в последние годы осваивается на рынке европейского футбола. Среди звезд, которые выступают в экипировке Reebok - хоккеист Александр Овечкин, автогонщик Льюис Хэмилтон и валлийский футболист Райан Гиггз.