Самые популярные групповые фитнес-программы от Les Mills





Популярные сегодня во многих клубах программы фитнес-упражнений были созданы тренерами Les Mills International. Это компания из Новой Зеландии, основанная Филиппом Миллсом - сыном четырехкратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике Леса Миллса в конце 1990-х.



В самом начале 90-х Филипп разработал комплекс упражнений, при выполнении которых важен темп и звучит интенсивная музыка. Такие упражнения и помогают людям поддерживать хорошую спортивную форму. Первая программа, Body Pump, бысто стала набирать популярность не только на родине Миллса, но и за ее пределами. В настоящее время групповая силовая тренировка со штангой проводится в более 16-ти тысячах залах по всему миру.



Компания раз в несколько месяцев обновляет хореографию и музыку своих программ, проводит обучение тренеров и постоянно следит за тем, как проводятся тренировки.



Из самых успешных программ Les Mills стоит отметить Body Pump, Body Combat, Body Step, Body Attack и Body Balance.



Body Pump



Этот вид фитнес-упражнений с использованием гантели, степ-платформы и мини-штанги нацелен на быстрое сжигание жира и, как следствие, похудение. Занятие Body Pump длится 60 минут и состоит из 8 частей, каждая из которых направлена на работу с определенной группой мышц. Каждая из 8 частей, а также разминки до и после тренировки сопровождаются своим музыкальным треком.



Body Combat



Интенсивная аэробная кардио-тренировка Body Combat наравне с Body Pump является самой успешной разработкой от новозеландских тренеров. В ней под быструю музыку участникам предлагается выполнить комплекс движений из популярных боевых искусств - бокс, каратэ, тайский бокс, тхэквондо, капоэйра.



Body Step



Тренировка со степ-платформой и диском от штанги - популярный способ подтянуть свое тело и быстро избавиться от лишних калорий. Во время тренировки вы проработаете мышцы бедер, икры и ягодичные мышцы. а также мышцы рук, спины и пресса. За одну тренировку Body Step вы сожжете более 600 ккал.



Body Balance



Этот популярный вид сочетает в себе элементы из йоги, пилатеса и тай-чи. Главная задача Body Balance - улучшение гибкости и баланса. Занимающиеся по этой программе смогут улучшить подвижность позвоночника и избавляться от проблем со спиной.



Body Attack



Данная программа объединяет в себе аэробные и силовые упражнения. Во время занятия применяются различные выпады, бег, прыжки, приседания и отжимания.



















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