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Итальянские препараты Татионил 600 и ТАД 600



ТАД 600

Татионил 600 или ТАД 600 – европейский препарат производства Италии. Это искусственный аналог очень важного для человека вещества – глутатиона. Глутатион вырабатывается клетками и играет роль своеобразного фильтра. Он захватывает и обезвреживает токсины и яды, проникающие в организм разными путями.

Именно поэтому, несмотря на то, что на Татионил 600 цена в Европе достаточно высокая, он пользуется спросом. Кроме того, этот препарат обладает и другими важными свойствами, в частности:

- замедляет процесс старения;
- оздоравливает организм в целом;
- повышает иммунитет;
- способствует восстановлению после нагрузок;
- избавляет от бессонницы;
- улучшает внешний вид.

Основное действующее вещество – глутатионовая кислота. Она выпускается в виде белого или желтоватого порошка – лиофилизированного глутатиона. Перед применением порошок разбавляют водой для инъекций и применяют для внутривенного или внутримышечного (редко) введения.

Достаточно пройти курс из нескольких капельниц или инъекций, чтобы значительно улучшить состояние человека.

Где применяют Татионил и ТАД 600


Их используют сразу в нескольких сферах: медицина, косметология и спорт. Рассмотрим каждую из областей применения Татионила более подробно.

Применение в медицине

Здесь уникальные антиоксидантные свойства препарата используются при различных интоксикациях и заболеваниях. Так, глутатион помогает при отравлении этиловым спиртом (алкоголем), пестицидами, антибиотиками, парацетамолом, психотропами, антидепрессантами, противотуберкулезными лекарствами, некоторыми ядовитыми химическими веществами.

Он также эффективен при:

1. Радиактивном облучении (это мощнейший антиоксидант).
2. Гепатопатологиях (цирроз, фиброз, гепатит и др.).
3. Некоторых заболеваниях желчного пузыря.
4. Химиотерапии.
5. Болезни Альцгеймера.
6. Болезни Паркинсона.
7. Атеросклерозе.

Лечение с помощью такого препарата, либо включение его в лечебный комплекс дает очень хорошие результаты, причем быстро. Поэтому даже не самая доступная цена Татионила не останавливает людей от его покупки. Тем более, что 1 упаковки лекарства (или даже нескольких ампул) обычно хватает.

Его также рекомендуется использовать в целях профилактики многих проблем со здоровьем, поскольку с возрастом организм начинает вырабатывать глутатиона все меньше. Как следствие – снижается иммунитет и человек становится более уязвим к разного рода заболеваниям.

Больше всего ТАД 600 необходим тем, кто:

- злоупотребляет алкоголем;
- много курит;
- страдает ожирением;
- имеет проблемы с потенцией;
- предрасположен к онкологическим заболеваниям;
- чувствует постоянную усталость, даже после полноценного сна;
- чувствует себя подавленным, часто находится в депрессивном состоянии;
- неправильно питается (особенно опасен в этом плане фастфуд).

Таким людям лучше всего предварительно проконсультироваться с врачом – он скажет, можно или нет применять глутатион конкретно вам. И если можно – подскажет дозировку и длительность курса.

Применение в спорте

Для профессиональных спортсменов, ориентированных на спортивную карьеру, глутатион необходим. И для многих из них Татионила цена не играет большой роли – настолько прекрасные результаты он дает. Ведь ТАД 600 входит в состав серии капельниц под названием «миланский коктейль». В зависимости от сочетания компонентов и схемы лечения, такие капельницы используют либо для восстановления после серьезных нагрузок, либо для подготовки к ним.

В бодибилдинге ТАД 600 тоже востребован, поскольку помогает нарастить мышечную массу (участвует в процессе белкового и минерального обмена).

Применение в косметологии

Глутатион – это своеобразный эликсир молодости. Именно по причине недостаточного количества этого вещества в организме человек и начинает стареть. Его кожа становится дряблой, покрывается морщинками и пигментными пятнами. Ухудшается состояние волос, ногтей, постепенно снижается жизненный тонус.

Инъекции Татионила помогают вернуть коже упругость, разгладить ее, сделать свежее. Глутатион способствует исчезновению пигментных пятен и морщин. Он укрепляет волосы, усиливает питание корней и тем самым стимулирует рос новых волосков. В результате волосы становятся гуще, быстрее отрастают, приобретают блеск и силу. А в целом человек начинает чувствовать себя намного бодрее и жизнерадостнее.

Где купить Татионил и ТАД 600


Его продают только в Европе, поэтому наиболее распространенный способ покупки – заказать Татионил знакомым, которые едут в Италию. Разумеется, такой вариант доступен далеко не всем. Зато с помощью данного интернет ресурса каждый может купить Татионил 600 с длительным сроком годности! В одной упаковке находится:

- 10 флакончиков с лиофилизированным глутатионом (стеклянные, закрытые резиновой пробкой и герметично запечатанные алюминиевой фольгой).
- 10 ампул по 4 мл. с водой для инъекций.









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    Итальянские препараты Татионил 600 и ТАД 600

    Татионил 600

    Татионил 600 или ТАД 600 – европейский препарат производства Италии. Это искусственный аналог очень важного для человека вещества – глутатиона. Глутатион вырабатывается клетками и играет роль своеобразного фильтра.

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