Спортсмены, завершившие карьеру из-за травмы колена







Многие известные российские спортсмены после травмы колена были вынуждены пропустить важные в их карьере международные турниры. А некоторым из них пришлось и вовсе завершить профессиональную карьеру. Травма или разрыв крестообразной связки является одной из самых распространенных травм не только в футболе, но и в других видах спорта.



Павел Буре



Легендарный российский хоккеист Павел Буре страдал из-за хронических травм коленей с раннего возраста. В 16 лет старшему из братьев Буре удалили мениск, а во время выступления в Национальной хоккейной лиге нападающего стали беспокоить крестообразные связки. В ноябре 1995 года Буре получил разрыв крестообразной связки правого колена и больше в том сезоне на лед не вышел. В декабре 2002 года получил разрыв медиального мениска и растяжение боковой связки левого колена и пропустил 31 игру.



Серьезные физические нагрузки у профессиональных спортсменов могут привести к развитию гонартроза. Лечение гонартроза коленного сустава осуществляется как консервативно, так и хирургическим путем.



Игорь Акинфеев



Лучший вратарь в российской истории Игорь Акинфеев впервые травмировал колено в 2007 году. В мае в игре против «Ростова» вратарь порвал «кресты» и выбыл на полгода. В матче со «Спартаком» в рамках чемпионата России по футболу в 2011 году голкипер получил полный разрыв передней крестообразной связки левого колена и разрыв внутреннего мениска после столкновения с бразильцем Веллитоном. Впервые на поле после травмы Акинфеев вышел на поле в середине апреля следующего года.



Марат Сафин



Травма, полученная в 2004 году, изменила жизнь известного теннисиста и повлияла на его дальнейшую карьеру. Сафин начал тот год с победы на Открытом чемпионате Австралии, но перед US Open порвал наружную связку колена. В итоге теннисист пропустил турнир в США, следующий Australian Open и выбыл из первой сотни мирового рейтинга лучших теннисистов планеты. Утраченые позиции Сафин так и не смог вернуть и через несколько лет объявил о завершении профессиональной карьеры.



Павел Погребняк



Нападающий питерского «Зенита» Павел Погребняк накануне чемпионата Европы по футболу 2008 года в товарищеском матче против сборной Сербии почувствовал резкую боль в колене и ушел с поля. Исследование показало, что у форварда произошел рецидив старой травмы и был поврежден мениск. В итоге Погребняк пропустил Евро-2008 и вышел на поле лишь спустя два месяца.



















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