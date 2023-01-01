Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Спортсмены, завершившие карьеру из-за травмы колена



Травма колена, спортсмены

Многие известные российские спортсмены после травмы колена были вынуждены пропустить важные в их карьере международные турниры. А некоторым из них пришлось и вовсе завершить профессиональную карьеру. Травма или разрыв крестообразной связки является одной из самых распространенных травм не только в футболе, но и в других видах спорта.

Павел Буре

Легендарный российский хоккеист Павел Буре страдал из-за хронических травм коленей с раннего возраста. В 16 лет старшему из братьев Буре удалили мениск, а во время выступления в Национальной хоккейной лиге нападающего стали беспокоить крестообразные связки. В ноябре 1995 года Буре получил разрыв крестообразной связки правого колена и больше в том сезоне на лед не вышел. В декабре 2002 года получил разрыв медиального мениска и растяжение боковой связки левого колена и пропустил 31 игру.

Серьезные физические нагрузки у профессиональных спортсменов могут привести к развитию гонартроза. Лечение гонартроза коленного сустава осуществляется как консервативно, так и хирургическим путем.

Игорь Акинфеев

Лучший вратарь в российской истории Игорь Акинфеев впервые травмировал колено в 2007 году. В мае в игре против «Ростова» вратарь порвал «кресты» и выбыл на полгода. В матче со «Спартаком» в рамках чемпионата России по футболу в 2011 году голкипер получил полный разрыв передней крестообразной связки левого колена и разрыв внутреннего мениска после столкновения с бразильцем Веллитоном. Впервые на поле после травмы Акинфеев вышел на поле в середине апреля следующего года.

Марат Сафин

Травма, полученная в 2004 году, изменила жизнь известного теннисиста и повлияла на его дальнейшую карьеру. Сафин начал тот год с победы на Открытом чемпионате Австралии, но перед US Open порвал наружную связку колена. В итоге теннисист пропустил турнир в США, следующий Australian Open и выбыл из первой сотни мирового рейтинга лучших теннисистов планеты. Утраченые позиции Сафин так и не смог вернуть и через несколько лет объявил о завершении профессиональной карьеры.

Павел Погребняк

Нападающий питерского «Зенита» Павел Погребняк накануне чемпионата Европы по футболу 2008 года в товарищеском матче против сборной Сербии почувствовал резкую боль в колене и ушел с поля. Исследование показало, что у форварда произошел рецидив старой травмы и был поврежден мениск. В итоге Погребняк пропустил Евро-2008 и вышел на поле лишь спустя два месяца.









  • Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open 2022
  • Федерер пропустит все матчи до конца года, а футболисты «Зари» могут остать ...
  • Футболист «Динамо» Погребняк попался пьяным за рулем
  • ЧМ-2015. Зарипов выбыл до конца турнира, Дацюк не сыграет за сборную
  • Павел Буре включен в Зал славы НХЛ
    •




    Спортсмены, завершившие карьеру из-за травмы колена

    Травма колена

    Многие известные российские спортсмены после травмы колена были вынуждены пропустить важные в их карьере международные турниры.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 2 января

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 на 2 января

    Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022, 2023

    С 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в канадских городах Галифакс и Монктон пройдет 47-й молодежный чемпионат мира по хоккею.

    Чемпионат Англии по футболу АПЛ-2022/2023. Расписание матчей 2 января

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023 - Тур де Ски, расписание прямых трансляций 3 января

    Кубок мира по лыжным гонкам, Тур де Ски, 2022, 2023

    С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Швейцарии, Германии и Италии пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».









    Где находится Макеевка на карте Донецкой народной республики
    Где находится Бердянск на карте Запорожской области
    Где находится Воронеж на карте, карта Воронежа в России
    Где находится Брянск на карте России, карта Брянской области
    Народные приметы на 2 января 2023 года
    Курс доллара ЦБ РФ на 2 января 2023. Курс доллара к рублю Центробанка
    Курс евро ЦБ РФ на 2 января 2023. Курс евро к рублю Центробанка
    2 января - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Карта Украины с областями и городами 2023 года на русском языке
    Где находится Хмельницкий на карте Украины


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru