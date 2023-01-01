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Кроссовки для бега: как правильно выбрать



Травма колена, спортсмены

Сегодня спортом занимается почти каждый. Кто-то бегает, кто-то ходит в зал, кто-то на танцы. И всем этим людям нужна удобная обувь. Поэтому все именитые бренды ежегодно предоставляют публике десятки новых вариантов самой удобной спортивной обуви – кроссовок. И такое разнообразие – это прекрасно.

Ведь каждый может подобрать то, что подходит ему по стилю, соответствует всем требованиям человека, особенностям конкретных спортивных нагрузок. Но, с другой стороны, люди часто теряются в таком изобилии предложений и ошибаются с выбором.Особенно когда речь идет о беговых кроссовках. Поэтому в статье речь пойдет о том, как правильно подобрать кроссовки для бега, на что нужно обращать внимание и какие нюансы существуют у моделей.

Кроссовки для бега: как правильно выбрать


Кроссовки для бега должны выдерживать ежедневные нагрузки и быть максимально удобными. Если бегать в неудобной обуви, все может закончиться болью в ступнях, растяжениями и даже переломами. Потому что упасть в неудобной обуви проще простого.

Все беговые кроссовки имеют одну общую особенность – у них толстая и упругая подошва. А также хорошая амортизация. Потому что без нее бегать больно, неудобно и травмоопасно. Также важно обращать внимание на то, насколько гибкая у модели передняя часть кроссовка. Если она плохо гнется – появляется большой шанс, что человек перецепится.

- Хорошую амортизацию кроссовкам обеспечивает наличие пены, геля или специальных пластиковых вставок в подошве. Особенно важно обращать внимание на амортизацию людям с лишним весом. У них и так большая нагрузка на ноги, в частности, ступни. И без правильной амортизации можно сильно травмироваться.

Поскольку во время бега люди передвигаются не только по беговым дорожкам, но и по пересеченной местности, важно, чтобы кроссовки не скользили. Для этого дизайнеры и технологи брендов используют глубокие протекторы. Многих они раздражают, потому что в канавках застревают камни. Да, это не очень удобно, зато именно такой протектор гарантирует максимальное сцепление с землей.

- Желательно выбирать для бега облегченные варианты, поскольку они более удобные. Среди летних моделей очень много подходящих вариантов. Демисезонные кроссовки, зачастую, тяжелее, но и среди них можно подобрать подходящую модель.

Также многие модели имеют дополнительные шипы, которые защищают обувь от скольжения. А во избежания травмы пальцев, важно проследить за тем, чтобы у кроссовок был уплотненный носок.

Что же касается верха обуви, то он может быть разным. Для летнего периода и теплых месяцев весны-осени подходят варианты с сеточкой, которая имеет отличный теплоотвод. Также это могут быть и другие виды синтетических или натуральных тканей, главное, чтобы они относились к категории «дышащих». В холодные месяцы стоит носить кроссовки из кожи или нубука. Они хорошо защищают ноги от влаги, грязи, в них спокойно можно бежать даже по лужам.

Почему лучше выбрать оригинальные беговые кроссовки


Как бы порой не хотелось сэкономить, нужно понимать, что оригинальные модели всегда лучше, долговечнее. А в случае со спортивными кроссовками, еще и безопаснее. Во время производства всех моделей проводится контроль каждого этапа. Поэтому бракованный брендовый товар – это почти нонсенс, исключение из правил.

В то время как реплики создают очень быстро, и больше внимания уделяют внешнему сходству с оригиналом, чем качеству материала, способу присоединения верха к низу, уплотнению носка, амортизации.Поэтому если нужны кроссовки, в которых бег всегда будет безопасным и приятным занятием – однозначно, стоит приобретать оригинал.









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