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Каким должен быть татами для единоборств



Татами для единоборств

Различные виды единоборств, которые в последнее десятилетие приобрели большую популярность в России, невозможно себе представить без специализированного напольного покрытия. Эти виды спорта связаны с риском падения на пол, поэтому во всех секциях для минимизации травматизма всегда использовались тяжелые маты. В настоящее время для покрытия пола используют различные татами даянг для единоборств. Эти виды мягкого напольного покрытия существенно уменьшают риск получения травм.

Преимущества татами


- Поверхности татами не скользят.
- Защищают от шума и хорошо держат тепло.
- Не впитывают влагу и легко очищаются.
- Просты в эксплуатации и обслуживании.
- Обладают большим сроком службы.

Как правильно выбрать татами для единоборств


При изготовлении современных татами даянг используется ПВХ (поливинилхлорид) или дзюдо-ткань (рисовая соломка). Этот материал обладает большой упругостью и износостойкостью, препятствует скольжению, хорошо амортизирует и поглощает удары, не вызывает аллергию и абсолютно безопасен. В качестве наполнителя используют ППЭ (пенополиэтилен) и ПВВ (поролон вторичного вспенивания).

Для правильного выбора татами следует определиться с тем, для чего он будет использоваться, по каким видам спорта будут проходить занятия в зале. Например, для сумо используются татами круглой формы и большой толщины (5 см.). Для занятий гимнастикой, фитнесом и каратэ подойдут татами толщиной до 2 см. Универсальные татами толщиной 2,5-3 см. используются для тренировок и соревнований по большинству видов единоборств. Покрытие толщиной 4 см. хорошо поглощает удары и применяется для занятий айкидо, джиу-джитсу и самбо. Эти виды спорта отличаются высокой частотой бросков.

По плотности татами бывают следующими: 140 кг/м3 (для детей в мягком исполнении), 160 кг/м3 (средние для любого возраста), 180 кг/м3 (более плотный вариант для взрослых). 200-240 кг/м3 (для соревнований и тяжеловесов).

Татами выпускаются в различной цветовой гамме, поэтому при желании можно с их помощью создать на полу несложный рисунок. Чаще всего применяются синий, желтый, красный, черный и оливковый цвета.

Одним из наиболее используемых видов специализированных покрытий является татами «ласточкин хвост». Такие покрытия легки в сборке и разборке. Ими можно быстро выложить помещение любого размера или настелить отдельно ринг или дорожку к нему.









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