



Многие известные спортсмены имеют проблемы со зрением, но это не мешает им выступать на высоком уровне и выигрывать титулы.



Эдгар Стивен Давидс, футболист



Пожалуй, Давидс - самый знаменитый футболист в очках. И один из немногих, кому Международная федерация футбола выдала официальное разрешение выходить на поле в очках. В середине 90-х во время выступления за амстердамский «Аякс» игроку диагностировали глоукому, но это не помешало ему в дальнейшем продолжить успешно выступать в Италии в составе «Ювентуса», «Милана» и «Интера». И дважды стать выиграть бронзовые медали европейских первенств в составе сборной Голландии.



Чтобы ваши очки помогали вам видеть, а не усугубляли имеющиеся проблемы, нужно правильно осуществить подбор очков для зрения.



Мартина Навратилова, теннисистка



Чехословацкая и американская теннисистка выиграла в одиночном и парном разрядах более трехсот турниров, из них 18 турниров Большого шлема. В течение всей карьеры спортсменка страдала близорукостью, поэтому была вынуждена одевать во время соревнований очки и линзы.



Карим Абдул-Джаббар, баскетболист



Знаменитый игрок Национальной баскетбольной ассоциации, рекордсмен НБА по набранным очкам за карьеру, начал надевать защитные очки после травмы глаза, которую он получил во время учебы в университете. После многочисленных ударов в лицо у молодого игрока развился синдром эрозии роговицы.



Хелмут Балдерис, хоккеист



Известный хоккеист, выступавший за рижское «Динамо», московский ЦСКа и сборную СССР, с детства страдал близорукостью, поэтому играл вначале в корректирующих очках, а позднее в линзах. Во время одной из игр ЦСКА в Челябинске у Балдериса после столкновения с соперником выпала линза. Игру остановили и игроки обеих команд искали линзу на льду.



Ортокератологические линзы — применяемая сегодня технология лечения близорукости. Ночными линзами они называются из-за того, что их надевают незадолго до сна, а утром снимают. Подбор ночных линз осуществляется после консультации со специалистом.



Ян Коллер, футболист



Леонид Слуцкий, тренировавший в конце нулевых самарские «Крылья Советов», после одного из матчей чемпионата России по футболу признался, что чешский форвард команды Ян Коллер играет в контактных линзах. Проблемы у футболиста появились в юности, когда тренеры обратили внимание, что игрок неправильно вычислял траекторию полета мяча. Позднее выяснилось, что у Коллера просто плохое зрение и ношение линз исправит ситуацию.