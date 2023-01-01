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Маркетинг нового поколения: почему спонсорство спорта – лучшая реклама



Спонсорство спорта

Объектом спонсорства влиятельных инвесторов могут быть спортивные мероприятия, спортивные команды или отдельный спортсмен. Спонсор рассчитывает получить свой доход от вложений в случае победы команды, либо продвинуться в СМИ. Спонсируют мероприятия бизнесмены, политики, медийные личности. Но в качестве инвесторов могут выступать и сами спортивные команды, вкладывая средства в благотворительные мероприятия, социально значимые проекты.

Зачем вкладываться в спорт?


Прежде всего, чтобы получить лояльность целевой аудитории. Спонсорство – одна из техник, используемая при реализации маркетинговой стратегии. Величина компании определяет выбор партнера. Чем крупнее предприятие, тем более известную команду для спонсорства оно выберет.

Чиновники, продвигающиеся по политической карьерной лестнице, рассчитывают на голоса избирателей. Вложение в развитие молодежного спорта – один из способов заслужить любовь аудитории и получить заветные голоса. В этом случае спонсорство является частью рекламной стратегии, разработанной специалистами по связям с общественностью и маркетологами.

Бизнесмены чаще всего вкладываются в известные команды. Став спонсором, можно рассчитывать на получение дохода. Но это не единственная причина. Владельцам крупного бизнеса тоже нужна реклама, которая поможет реализовать продукт их компании. Потенциальные пользователи больше доверяют тем, кто принимает участие в социально значимых событиях. Так спонсорством можно убить двух зайцев: получить дополнительный доход и привлечь новых покупателей.

Медийные личности тоже могут вложиться в развитие спорта. Прежде всего – для той же рекламы. Но не всегда. Некоторые могут быть реальными фанатами спортивной команды и финансировать разные мероприятия исключительно по доброте душевной. Многие селебрити активно занимаются благотворительностью, финансируя разные социальные проекты, в том числе и спортивные. Начинающим командам часто нужна экипировка, оборудованное место для тренировок, средства для поездок на соревнования. Иногда нагрузки настолько большие, что спортсменам необходима помощь врачей для восстановления физического здоровья и психотерапевт – для восстановления эмоционального состояния. Эти услуги не бесплатны. Происходит ли это от искреннего желания помочь, либо в рекламных целях – трудно сказать. Все индивидуально. Но это точно хороший способ заслужить любовь зрителей.

Почему спортивные команды занимаются спонсорством?


Известные спортивные команды также могут заниматься благотворительностью и вкладываться в социально значимые проекты. Это повышает лояльность целевой аудитории и расширяет ее, приводя новых болельщиков. Спонсорство спортивных команд освещается СМИ и не остается незамеченным. Команды публикуют отчеты о проведенных мероприятиях на страницах в социальных сетях, что привлекает внимание пользователей.

Спонсорство – одно из средств, которые специалисты по связям с общественностью используют для продвижения команды, компании или отдельного человека. Вложение в спорт не только является одним из лучших способов привлечь внимание общественности, но реальным способом развития спортивного направления в стране. Команды, не имеющие возможности выступать из-за нехватки финансов, могут проявить себя на соревнованиях. Спортсмены, подающие надежды, могут принять участие в чемпионатах и выиграть, достойно представив страну.









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