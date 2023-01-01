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Какой каркасный бассейн выбрать для дома или дачи



Каркасные бассейны

В период летней жары большинство людей отпраляется на речку или озеро. Но проблему охлаждения тела можно решить и не выходя за пределы своего дома или дачного участка. Каркасные бассейны в отличие от надувных более надежны долговечны. Ниже представлены основные производители, которые представлены на российском рынке.

Производители каркасных бассейнов


Atlantic pool

Канадская компания, один из крупнейших в мире производителей каркасных бассейнов, работает на этом рынке почти 100 лет. Первые бассейны были выпущены в 30-х годах прошлого века и изготавливались из дерева. В последствии недолговечный материал был заменен на более современные металлические и пластиковые конструкции с защитным покрытием. Каркасные бассейны от этого производителя хорошо переносят перепад температур и морозоустойчивы, поэтому не требуют разборки на зиму. Срок службы изделий составляет не менее 25 лет. В России модельный ряд представлен моделями «Контемпра» (люксовая линейка, верхняя часть борта бассейна напоминает по цвету и структуре настоящее дерево), «Гибралтар» (стенки из очень прочной стали со специальным покрытием) и «Эсприт биг» (бюджетные модели).

Бассейны больших размеров подвержены загрязнению. Справиться с проблемой чистки помогут пылесосы для бассейна, которые бывают ручными, автономными, вакуумными и аккумуляторными. Купить пылесос для каркасного бассейна можно в компании, где вы будете заказывать само изделие.

Bestway

Компания основана в 1994 году предпринимателями из Китая и США. На сегодняшний день товары Bestway продаются более чем в 110 странах мира. Среди плюсов продукции этой марки - простота конструкции, благодаря которой бассейн можно установить самостоятельно собрать и установить практически на любой площадке. В большинстве моделей каркас корпуса выполнен из ПВХ. Модельный ряд компании представлен бюджетными бассейнами различных размеров, выполненных в виде круга, прямоугольника, овала и квадрата: Steel Pro (основная серияс корпусом голубого цвета), Power Steel (усиленный вариант со стенками из нержавеющей стали, отличаются более высокой надежностью и прочностью), Hydrium Pool Set (такие бассейны которые можно оставлять с водой на всю зиму).

Intex

Один из мировых лидеров в производстве бассейнов для дома и дачи компания Intex
была основана в 1964 году в Лос-Анджелесе. В данный момент заводы компании расположены в Китае, Канаде, Нидерландах, Чехии и Франции. Бюджетные бассейны от Intex рассчитаны на установку как на обычных дачных участках, так и в коттеджном поселке. Каркасные бассейны Intex
рекомендуется убирать на зиму, но некоторые опытные пользователи сливают воду и накрывают его крышкой.

Procopi

Компания из Франции занимается выпуском стационарных деревянных бассейнов квадратной, прямоугольной и восьмиугольной формы. Борта сделаны из цельной древесины северных хвойных пород. Плюсы - экологическая чистота, отсутствие ультрафиолетового излучения и механических повреждений, красивый внешний вид. И минусов стоит отметить лишь более короткий срок службы данного изделия - от 5 до 10 лет.

Summer Fun

Особенностью бассейнов этой немецкой марки является простота конструкции и наличие кроме стандартной овальной и круглых форм также каркаса в виде восьмерки. Модели этой марки имеют защитное акриловое покрытие с высокой устойчивостью к коррозии и ультрафиолетовым лучам, поэтому могут устанавливаться как на поверхности земли, так и полностью и частично вкапываться в грунт.









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