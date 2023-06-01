Как выбрать спортивную одежду

Правильный выбор спортивной одежды – важная задача для профессиональных спортсменов и для любителей. Приобретенные вещи должны обеспечить успех на тренировках и соревнованиях, помочь сохранить здоровье.





Из какой ткани покупать спортивную одежду



Еще десятилетие назад наиболее подходящей тканью для спортивной одежды считался хлопок. Но изделия из него быстро промокали от пота, плохо отводили влагу. Поэтому после интенсивной тренировки можно было легко простудиться.



Сейчас для производства спортивной одежды используют хлопок в сочетании с полиэстером. На поверхности синтетической ткани волокон задерживается в 16 раз меньше влаги, поэтому одежда быстрее сохнет.



Другой популярный синтетический материал – эластан. Он обладает упругостью, хорошо растягивается и заново принимает исходную форму. Не стесняет движения. Хорошо пропускает воздух. Долго не выцветает при многочисленных стирках, поэтому подойдет для спортсменов, которые интенсивно тренируются.



Толстовки для занятий на улице выгоднее покупать из флиса. Ткань сохраняет тепло даже в мокром виде, быстро сохнет, крайне редко вызывает аллергию.









Почему нужно выбирать компрессионную одежду



Начинающие неопытные спортсмены нередко приобретают для тренировок просторные вещи: растянутые футболки, широкие брюки. Но такая одежда скорее подойдет для дома. Во время занятий развевающиеся на ветру штанины будут мешать. Поэтому следует выбирать компрессионное белье, которое имеет ряд важных преимуществ:



- плотно прилегает к телу и помогает справиться с тяжелыми нагрузками;



- уменьшает болезненность мышц после тренировок;



- компрессионные гетры и гольфы предотвратят появление отеков ног;



- легкое сдавливание тела и конечностей усиливает кровообращение и снижает риск тромбозов – закупорки вен сгустком крови;



- отсутствие швов помогает избежать потертостей и дискомфорта.



Модную и удобную компрессионную и другую спортивную одежду для мужчин и женщин вы можете приобрести на сайте https://nordski.ru/. Большим спросом пользуются футболки с длинными и короткими рукавами, майки, ветровки, шорты. Спортсмены-профессионалы и любители часто приобретают тайтсы. Эти штаны с компрессионными вставками, по сравнению с лосинами и леггинсами, более плотные и эластичные.



Девушкам и женщинам для тренировок необходим топ. Обычный бюстгальтер создает не только дискомфорт, но и причиняет боль. Тонкие бретели врезаются в кожу, твердые застежки и косточки способны поранить тело при неосторожном движении. Топ с широкими неэластичными лямками решит эту проблему. Он обеспечит комфортную фиксацию груди, а широкий плотный пояс под грудью примет на себя большую часть нагрузки.



При покупке вещей нужно обращать внимание, есть ли у них сетчатые вставки в зоне подмышек, на груди, на спине. Они обеспечивают дополнительную вентиляцию.



Таким образом, правильно выбранная спортивная одежда важна для ощущения комфорта, сохранения здоровья и успеха на тренировках и соревнованиях.