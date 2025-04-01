Анора (2024): смотреть фильм онлайн с Юрой Борисовым

Фильм о любви сына русского олигарха Вани и нью-йоркской стриптизершы Аноры. Картина получила «Оскар» за лучший фильм в 2025 году.

Юра Борисов, сыгравший в фильме роль подручного крестного отца Вани, не смог завоевать премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». В апреле актер подписал контракт с крупным голливудским агентством UTA, сообщает издание Variety.

Интересный факт: «Анора» вышла в прокат в США 21 марта 2024 года, в России премьера картины состоялась в середине октября. Бюджет фильма составляет 6 млн долларов, кассовые сборы в мире превысили 38 млн долларов.

Смотреть онлайн фильм «Анора» можно в онлайн-кинотеатрах PREMIER, START, Wink, Иви и Okko.

Жанр — комедийная драма.

Режиссер — Шон Бэйкер.

Страна — США.

Актеры — Майки Мэдисон (Анора), Марк Эйдельштейн (Ваня), Юра Борисов (Игорь), Карен Карагулян (Торос), Ваче Товмасян (Гарник), Алексей Серебряков (Николай Захаров, отец Ивана), Дарья Екамасова (Галина Степановна, мать Ивана).

Отзывы: «типажи персонажей показаны отлично и до тошноты ярко», «весьма неоднозначное кино, которое никак не тянет на шедевр», «попытка перевернуть всем известную Красотку в реалистичное русло».