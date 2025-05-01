«Клюквенный щербет» 102 серия: смотреть онлайн турецкий сериал

Турецкий сериал «Клюквенный щербет» — история любви двух молодых людей, которые воспитаны в разных условиях. Родители жениха — консервативные люди, для которых важны традиции, а в семье невесты придерживаются весьма прогрессивных взглядов.
Премьера 3 сезона турецкого сериала состоялась на телеканале Show TV 13 сентября 2024 года.
Даты выхода:
36 (102) серия — 23 мая
37 (103) серия — 30 мая
Сколько сезонов и серий в сериале
Премьера сериала состоялась в Турции 28 октября 2022 года на канале Show TV. Всего в первом сезоне было снято 29 серий.
1-й сезон - 29 серий.
2-й сезон - 37 серий.
Зрители могут увидеть первые два сезона сериала в онлайн-кинотеатрах Иви, Okko, START, Wink, Кинопоиск. Хронометраж серий первого сезона на русском языке отличается от оригинального и составляет около 45 минут.
Факт: зеленоглазая Сыла Тюркоглу родилась 18 апреля 1999 года, рост актрисы 166 см, вес — 55 килограммов. Сыла окончила элитную школу в Измире и хотела стать юристом. У нее есть тату на плече на немецком языке, фраза означает в переводе «Плавная красота».
Смотреть онлайн 36 (102) серию 23 мая в кинотеатрах Иви (19:55 мск) и START (21:00). Первые три серии 1 сезона на START — бесплатно.
Оригинальное название — Kızılcık Şerbeti.
Жанр — мелодрама, драма.
Страна — Турция.
Режиссер — Кетджхе.
Актеры — Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу, Мюжде Узман.
Факт: Эврим Аласья и Сибель Ташчиоглу блистали в культовом турецком сериале «Великолепный век», который с успехом неоднократно показывался на российском телевидении.