HR Новости

«Клюквенный щербет» 102 серия: смотреть онлайн турецкий сериал

Сегодня, 07:16 Автор: Андрей Моисеев




Турецкий сериал «Клюквенный щербет» — история любви двух молодых людей, которые воспитаны в разных условиях. Родители жениха — консервативные люди, для которых важны традиции, а в семье невесты придерживаются весьма прогрессивных взглядов.

Смотреть онлайн турецкий сериал Клюквенный щербет 3 сезон

Премьера 3 сезона турецкого сериала состоялась на телеканале Show TV 13 сентября 2024 года.

Даты выхода:

36 (102) серия — 23 мая

37 (103) серия — 30 мая

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась в Турции 28 октября 2022 года на канале Show TV. Всего в первом сезоне было снято 29 серий.

1-й сезон - 29 серий.

2-й сезон - 37 серий.

Зрители могут увидеть первые два сезона сериала в онлайн-кинотеатрах Иви, Okko, START, Wink, Кинопоиск. Хронометраж серий первого сезона на русском языке отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

Факт: зеленоглазая Сыла Тюркоглу родилась 18 апреля 1999 года, рост актрисы 166 см, вес — 55 килограммов. Сыла окончила элитную школу в Измире и хотела стать юристом. У нее есть тату на плече на немецком языке, фраза означает в переводе «Плавная красота».

Смотреть онлайн 36 (102) серию 23 мая в кинотеатрах Иви (19:55 мск) и START (21:00). Первые три серии 1 сезона на START — бесплатно.

Оригинальное название — Kızılcık Şerbeti.

Жанр — мелодрама, драма.

Страна — Турция.

Режиссер — Кетджхе.

Актеры — Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу, Мюжде Узман.

Факт: Эврим Аласья и Сибель Ташчиоглу блистали в культовом турецком сериале «Великолепный век», который с успехом неоднократно показывался на российском телевидении.
  • «Зимородок» 3 сезон: смотреть турецкий сериал онлайн
    •

    Фото: Show TV







    Расписание чемпионата мира по хоккею ЧМ 2025


    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    «Актерище» (2025): смотреть сериал онлайн, отзывы
    «Зимородок» 3 сезон: смотреть турецкий сериал онлайн
    Плей-офф НХЛ 2024/2025: кто вышел в финал, расписание 1/2 финала, результаты
    Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 25 мая
    «Мосгаз. Розыгрыш» 11 сезон: смотреть сериал онлайн, отзывы
    «Мастер игры» 2 серия: смотреть онлайн шоу на ТНТ
    ЧМ-2025. Финал. Швейцария — США: прямая трансляция, смотреть онлайн
    «Гладиаторы» 3 выпуск, смотреть онлайн шоу на НТВ
    «Клюквенный щербет» 102 серия: смотреть онлайн турецкий сериал
    «Сокровища императора» 8 выпуск, кто покинул, смотреть онлайн


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru