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«Гладиаторы» 18 мая, смотреть онлайн шоу на НТВ

Сегодня, 17:02 Автор: Андрей Моисеев




Шоу «Гладиаторы» — увлекательное реалити-шоу телеканала НТВ, в котором обычные люди бросают вызов профессиональным атлетам, обладающим прекрасной физической подготовкой.

Премьера состоялась 11 мая 2025 года на телеканале НТВ.

Ведущие — Никита Панфилов и чемпион Европы по регби Кирилл Кошарин.

Шоу Гладиаторы на НТВ

В каждом выпуске две женщины и два мужчины будут выходить на арену и противостоять гладиаторам. В следующий этап проходят только двое — одна женщина и один мужчина.

Среди гладиаторов — Александр Михайлин (дзюдо), Никита Комаров (финтес), Максим Трубицын (самбо), Владимир Вострецов (бодибилдинг), Эдуард Аваков (рукопашный бой), Анита Кучина (бодибилдинг), Яна Данилова (регби), Анна Иванова (легкая атлетика).

Смотреть онлайн 2 выпуск шоу «Гладиаторы» в эфире телеканала НТВ 18 мая 2025, в 20:20 по московскому времени.

Первый выпуск можно посмотреть по этой ссылке.
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    Фото: НТВ







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