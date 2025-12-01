Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Сан-Хосе»

«Вашингтон» разгромил в гостях «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на льду «Эс-Эй-Пи-центра» завершилась со счётом 7:1.

В составе победителей отличились Александр Овечкин (9-я минута, 23-я), Сонни Милано (11), Райан Леонард (14, 42), Брэндон Дьюхейм (18) и Дилан Строум (40). Единственную шайбу «акул» забросил Павол Регенда с передачи Дмитрия Орлова (53).

Овечкин провёл на льду более 15 минут, сделал четыре броска по воротам и завершил игру с показателем полезности «+1».

Голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров пропустил четыре шайбы и был заменён в конце первого периода на Алекса Недельковича.

«Вашингтон» набрал 36 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Сан-Хосе» с 29 баллами идёт седьмым на Западе.

В следующем матче подопечные Спенсера Карбери сыграют 6 декабря на выезде против «Анахайма».