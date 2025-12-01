«Тампа-Бэй» и «Питтсбург» сыграют в чемпионате НХЛ 5 декабря

«Тампа-Бэй» сыграет дома с «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется 5 декабря в 03:00 по московскому времени.

Обе команды занимают места в верхней части таблицы Восточной конференции. «Лайтнинг» выиграли 8 из 10 последних игр, «Пингвинз» одержали три победы в последних четырёх матчах.

«Тампа» набрала 34 очка и занимает третье место в Восточной конференции, подопечные Дэна Мьюза идут шестыми на Востоке.

Победа «Тампы» оценивается букмекерами в 1.78, ничья — в 4.93, победа «Питтсбурга» — в 3.70.

В пяти последних матчах Кучеов набрал 10 (1+9) очков, Брэндон Хагель забросил шесть шайб и стал лучшим снайпером команды. Самым результативным в «Питтсбурге» за этот период стал Сидни Кросби, на счету которого шесть голов и два ассиста.

Голкипер Андрей Василевский показывает седьмой результат по коэффициенту надежности (2,31) и занимает шестое место по проценту отраженных бросков (91,7%).

«Пингвинз» лучше других реализует большинство (33,3%), «Тампа» надежнее всех обороняется в меньшинстве (89,2%).