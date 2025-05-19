«Локомотив» – ЦСКА: где смотреть онлайн, прямая трансляция

Сегодня, 19 мая, «Локомотив» сыграет против ЦСКА в матче 29-го тура российской Премьер-лиги. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 20:30 по московскому времени.

Железнодорожники набрали 49 очков занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ после 28 игр. Подопечные Марко Николича имеют в активе 55 баллов и расположились на четвертой строчке.

В прошлом туре «Локомотив» выиграл в гостях у «Факела» (1:0), армейцы победили с минимальным счетом «Краснодар» (1:0).

В последней встрече в рамках РПЛ в середине августа прошлого года железнодорожники выиграли у соперника со счетом 1:0.

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