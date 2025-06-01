Иран и Израиль на карте мира: карта Ближнего Востока Вчера, 07:05 Автор: Андрей Моисеев









На Ближнем Востоке снова жарко. 13 июня Израиль нанес первые ракетные удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана. Бомбежкам подверглись Тегеран и другие города, где расположены ядерные объекты страны. В ответ Иран наносит массированные ракетные удары по всей территории Израиля. Если смотреть на карту Ближнего Востока, Израиль находится на побережье Средиземного моря, Иран расположен в Передней Азии. Расстояние по прямой от Ирана до Израиля — 921 км, расстояние от Тегерана до Тель-Авива — 1552 км. Между странами нет прямой границы.

Карта: Натанз, Исфахан, Фордо в Иране



Фото: HR Новости















