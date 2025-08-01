«Что? Где? Когда?»: смотреть онлайн 1 августа

В пятницу, 1 августа 2025 года, в эфире Первого канала покажут один из старых выпусков популярного интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?», которое в сентябре отметит юбилей – 50 лет.

В прошлую пятницу телеканал показал финальную игру 2017 года, в которой против телезрителей играла команда обладателя «Хрустальной совы» Виктора Сиднева. Знатоки проиграли со счетом 5:6, а каждый телезритель получил 461 тысячу рублей.

Смотреть онлайн шоу «Что? Где? Когда?» на Первом канале 1 августа в 21:45 по московскому времени.

Старые выпуски можно посмотреть на сайте Первого канала.