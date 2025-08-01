HR Новости

«Что? Где? Когда?»: смотреть онлайн 1 августа

1.08.2025 Автор: Андрей Моисеев




В пятницу, 1 августа 2025 года, в эфире Первого канала покажут один из старых выпусков популярного интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?», которое в сентябре отметит юбилей – 50 лет.

Что? Где? Когда? 50 лет

В прошлую пятницу телеканал показал финальную игру 2017 года, в которой против телезрителей играла команда обладателя «Хрустальной совы» Виктора Сиднева. Знатоки проиграли со счетом 5:6, а каждый телезритель получил 461 тысячу рублей.

Смотреть онлайн шоу «Что? Где? Когда?» на Первом канале 1 августа в 21:45 по московскому времени.

Старые выпуски можно посмотреть на сайте Первого канала.
  • Кубок Первого канала по хоккею 2025: расписание матчей
    •

    Фото: Первый канал







    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    Когда начинается сезон КХЛ-2025/2026
    Атаки БПЛА на регионы России на 2 августа
    Шоу «Большой хит»: 4-й выпуск смотреть онлайн
    «Мастер игры» 12-й выпуск: смотреть онлайн шоу на ТНТ
    «Что? Где? Когда?»: смотреть онлайн 1 августа
    Карта: Часов Яр в Донецкой области
    Эпицентр землетрясения на Камчатке на карте
    Карта: Сальск в Ростовской области
    «Экстрасенсы. Битва сильнейших»: когда выйдет 16-й выпуск, смотреть онлайн
    «Аутсорс» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru