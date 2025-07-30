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Эпицентр землетрясения на Камчатке на карте

30.07.2025 Автор: Андрей Моисеев




30 июля. Самое мощное с 1952 года землетрясение произошло в 11:30 по местному времени на Камчатке. Магнитуда находилась на уровне 8,7. Эпицентр находился в 149 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км

Землетрясение на Камчатве 30 июля 2025

В регионе зафиксирована волна цунами высотой до четырех метров. Угроза цунами зафиксирована в Японии, а также в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

На Камчатке в одном из детских садов обрушилась стена. В Северо-Курильске, который расположен недалеко от полуострова, затопило сам город и рыбопромышленное предприятие «Алаид».

Специалисты заявляют, что в течение ближайшего месяца возможны афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5.

По данным минздрава Камчатского края, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.
  • Карта: Сальск в Ростовской области
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    Фото: Google Карты







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