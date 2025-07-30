Эпицентр землетрясения на Камчатке на карте

30 июля. Самое мощное с 1952 года землетрясение произошло в 11:30 по местному времени на Камчатке. Магнитуда находилась на уровне 8,7. Эпицентр находился в 149 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км

В регионе зафиксирована волна цунами высотой до четырех метров. Угроза цунами зафиксирована в Японии, а также в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

На Камчатке в одном из детских садов обрушилась стена. В Северо-Курильске, который расположен недалеко от полуострова, затопило сам город и рыбопромышленное предприятие «Алаид».

Специалисты заявляют, что в течение ближайшего месяца возможны афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5.

По данным минздрава Камчатского края, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.