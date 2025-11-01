Хоккей - обозрение

Минское «Динамо» обыграло «Адмирал» и возглавило Западную конференцию

Минское Динамо выиграло у Адмирала в матче КХЛ

Минское «Динамо» выиграло в гостях у «Адмирала» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Фетисов-Арены» завершилась со счётом 4:1.

Шайбы в матче забросили Степан Старков (53-я минута) — Виталий Пинчук (23), Егор Бориков (43, 44), Ксавье Уэлле (58).

«Динамо» одержало четвёртую победу подряд, набрало 45 очков и вышло на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» с 28 очками замыкает восьмёрку сильнейших на Востоке.

Год назад дальневосточники выиграли во Владивостоке у минчан со счетом 4:0.

Тройка хозяев Лимож — Пинчук — Энэс забила 34 гола в 31 матче и является самой результативной в чемпионате.

