Минское «Динамо» обыграло «Адмирал» и возглавило Западную конференцию Сегодня, 12:22 Автор: Андрей Моисеев









Минское «Динамо» выиграло в гостях у «Адмирала» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Фетисов-Арены» завершилась со счётом 4:1. Шайбы в матче забросили Степан Старков (53-я минута) — Виталий Пинчук (23), Егор Бориков (43, 44), Ксавье Уэлле (58). «Динамо» одержало четвёртую победу подряд, набрало 45 очков и вышло на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» с 28 очками замыкает восьмёрку сильнейших на Востоке. Год назад дальневосточники выиграли во Владивостоке у минчан со счетом 4:0. Тройка хозяев Лимож — Пинчук — Энэс забила 34 гола в 31 матче и является самой результативной в чемпионате.



Фото: ХК «Адмирал»















