В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян. В ближайшее время улучшить свои показатели смогут только нападающие «Вашингтона» и «Питтсбурга», все другие российские хоккеисты в сотне лучших завершили свое выступление за океаном.
Список снайперов НХЛ за всю историю
Статистика на 6 января 2026 года.
1. Александр Овечкин - 914 шайб (1534 игры)
2. Уэйн Гретцки - 894 (1487)
3. Горди Хоу - 801 (1767)
4. Яромир Ягр - 766 (1733)
5. Бретт Халл - 741 (1269)
6. Марсель Дионн - 731 (1348)
7. Фил Эспозито - 717 (1282)
8. Майк Гартнер - 708 (1432)
9. Марк Мессье - 694 (1756)
10. Стив Айзерман - 692 (1514)
11. Марио Лемье - 690 (915)
12. Теему Селянне - 684 (1451)
13. Люк Робитайл - 668 (1431)
14. Брэндан Шэнахэн - 656 (1524)
15. Сидни Кросби - 649 (1393)
16. Дэйв Андрейчук - 640 (1639)
17. Джером Игинла - 625 (1554)
18. Джо Сакик - 625 (1378)
19. Бобби Халл - 610 (1063)
20. Дино Сиссарелли - 608 (1232)
21. Яри Курри - 601 (1251)
22. Стивен Стэмкос - 600 (1205)
23. Марк Рекки - 577 (1652)
24. Майк Босси - 573 (752)
25. Патрик Марло - 566 (1779)
26. Джо Ньювендайк - 564 (1257)
27. Матс Сундин - 564 (1346)
28. Майк Модано - 561 (1499)
29. Ги Лефлер - 560 (1126)
30. Джон Бюсик - 556 (1540)
31. Рон Френсис - 549 (1731)
32. Мишель Гуле - 548 (1089)
33. Морис Ришар - 544 (978)
34. Стэн Микита - 541 (1396)
35. Кейт Ткачук - 538 (1201)
36. Фрэнк Маховлич - 533 (1181)
37. Мариан Хосса - 525 (1309)
38. Брайан Тротье - 524 (1279)
39. Пэт Вербик - 522 (1424)
40. Евгений Малкин - 522 (1239)
41. Дэйл Хаверчук - 518 (1188)
42. Пьер Тарджон - 515 (1294)
43. Джереми Реник - 513 (1363)
44. Жильбер Перро - 512 (1191)
45. Джон Таварес - 509 (1225)
46. Жан Беливо - 507 (1125)
47. Петер Бондра - 503 (1081)
48. Джо Маллен - 502 (1062)
49. Лэнни Макдональд - 500 (1111)
50. Гленн Андерсон - 498 (1129)
51. Патрик Кейн - 498 (1331)
52. Жан Рателль - 491 (1280)
53. Норм Аллмэн - 490 (1410)
54. Брайан Беллоуз - 485 (1188)
55. Дэррил Ситтлер - 484 (1096)
56. Сергей Федоров - 483 (1248)
57. Джо Павелски - 476 (1332)
58. Берни Николлс - 475 (1127)
59. Александр Могильный - 473 (990)
60. Денис Савар - 473 (1196)
61. Пэт Лафонтен - 468 (865)
62. Кори Перри - 457 (1427)
63. Алекс Дельвеккио - 456 (1550)
64. Эрик Стаал - 455 (1365)
65. Теорен Флери - 455 (1084)
66. Род Бриндамор - 452 (1484)
67. Петер Штястны - 450 (977)
68. Дуг Гилмор - 450 (1474)
69. Рик Миддлтон - 448 (1005)
70. Брэд Маршан - 447 (1140)
71. Анже Копитар - 446 (1491)
72. Даниель Альфредссон - 444 (1246)
73. Илья Ковальчук - 443 (926)
74. Джефф Картер - 442 (1321)
75. Рик Вайв - 441 (876)
76. Стив Лармер - 441 (1006)
77. Рик Токкет - 440 (1144)
78. Гэри Робертс - 438 (1224)
79. Павел Буре - 437 (702)
80. Рик Нэш - 437 (1060)
81. Зак Паризе - 434 (1254)
82. Венсан Дамфусс - 432 (1378)
83. Дэйв Тейлор - 431 (1111)
84. Алексей Ковалев - 430 (1316)
85. Джо Торнтон - 430 (1714)
86. Билл Герин - 429 (1263)
87. Иван Курнуайе - 428 (968)
88. Патрис Бержерон - 427 (1294)
89. Брайан Пропп - 425 (1016)
90. Стив Шатт - 424 (930)
91. Оуэн Нолан - 422 (1200)
92. Венсан Лекавалье - 421 (1212)
93. Стив Томас - 421 (1235)
94. Стефан Рише - 421 (1054)
95. Остон Мэттьюс - 421 (664)
96. Билл Барбер - 420 (903)
97. Леон Драйзайтль - 419 (832)
98. Джейсон Арнотт - 417 (1244)
99. Тони Амонти - 416 (1174)
100. Гэрри Ангер - 413 (1105)
Ближайшие претенденты:
106. Давид Пастрняк - 408 (793)
109. Джейми Бенн - 406 (1215)
Выделены действующие хоккеисты.