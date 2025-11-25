



В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян. В ближайшее время улучшить свои показатели смогут только нападающие «Вашингтона» и «Питтсбурга», все другие российские хоккеисты в сотне лучших завершили свое выступление за океаном.

Список снайперов НХЛ за всю историю

Статистика на 6 января 2026 года.



1. Александр Овечкин - 914 шайб (1534 игры)

2. Уэйн Гретцки - 894 (1487)

3. Горди Хоу - 801 (1767)

4. Яромир Ягр - 766 (1733)

5. Бретт Халл - 741 (1269)

6. Марсель Дионн - 731 (1348)

7. Фил Эспозито - 717 (1282)

8. Майк Гартнер - 708 (1432)

9. Марк Мессье - 694 (1756)

10. Стив Айзерман - 692 (1514)

11. Марио Лемье - 690 (915)

12. Теему Селянне - 684 (1451)

13. Люк Робитайл - 668 (1431)

14. Брэндан Шэнахэн - 656 (1524)

15. Сидни Кросби - 649 (1393)

16. Дэйв Андрейчук - 640 (1639)

17. Джером Игинла - 625 (1554)

18. Джо Сакик - 625 (1378)

19. Бобби Халл - 610 (1063)

20. Дино Сиссарелли - 608 (1232)

21. Яри Курри - 601 (1251)

22. Стивен Стэмкос - 600 (1205)

23. Марк Рекки - 577 (1652)

24. Майк Босси - 573 (752)

25. Патрик Марло - 566 (1779)

26. Джо Ньювендайк - 564 (1257)

27. Матс Сундин - 564 (1346)

28. Майк Модано - 561 (1499)

29. Ги Лефлер - 560 (1126)

30. Джон Бюсик - 556 (1540)

31. Рон Френсис - 549 (1731)

32. Мишель Гуле - 548 (1089)

33. Морис Ришар - 544 (978)

34. Стэн Микита - 541 (1396)

35. Кейт Ткачук - 538 (1201)

36. Фрэнк Маховлич - 533 (1181)

37. Мариан Хосса - 525 (1309)

38. Брайан Тротье - 524 (1279)

39. Пэт Вербик - 522 (1424)

40. Евгений Малкин - 522 (1239)



41. Дэйл Хаверчук - 518 (1188)

42. Пьер Тарджон - 515 (1294)

43. Джереми Реник - 513 (1363)

44. Жильбер Перро - 512 (1191)

45. Джон Таварес - 509 (1225)

46. Жан Беливо - 507 (1125)

47. Петер Бондра - 503 (1081)

48. Джо Маллен - 502 (1062)

49. Лэнни Макдональд - 500 (1111)

50. Гленн Андерсон - 498 (1129)

51. Патрик Кейн - 498 (1331)

52. Жан Рателль - 491 (1280)

53. Норм Аллмэн - 490 (1410)

54. Брайан Беллоуз - 485 (1188)

55. Дэррил Ситтлер - 484 (1096)

56. Сергей Федоров - 483 (1248)

57. Джо Павелски - 476 (1332)

58. Берни Николлс - 475 (1127)

59. Александр Могильный - 473 (990)

60. Денис Савар - 473 (1196)

61. Пэт Лафонтен - 468 (865)

62. Кори Перри - 457 (1427)

63. Алекс Дельвеккио - 456 (1550)

64. Эрик Стаал - 455 (1365)

65. Теорен Флери - 455 (1084)

66. Род Бриндамор - 452 (1484)

67. Петер Штястны - 450 (977)

68. Дуг Гилмор - 450 (1474)

69. Рик Миддлтон - 448 (1005)

70. Брэд Маршан - 447 (1140)



71. Анже Копитар - 446 (1491)

72. Даниель Альфредссон - 444 (1246)

73. Илья Ковальчук - 443 (926)

74. Джефф Картер - 442 (1321)

75. Рик Вайв - 441 (876)

76. Стив Лармер - 441 (1006)

77. Рик Токкет - 440 (1144)

78. Гэри Робертс - 438 (1224)

79. Павел Буре - 437 (702)

80. Рик Нэш - 437 (1060)

81. Зак Паризе - 434 (1254)

82. Венсан Дамфусс - 432 (1378)

83. Дэйв Тейлор - 431 (1111)

84. Алексей Ковалев - 430 (1316)

85. Джо Торнтон - 430 (1714)

86. Билл Герин - 429 (1263)

87. Иван Курнуайе - 428 (968)

88. Патрис Бержерон - 427 (1294)

89. Брайан Пропп - 425 (1016)

90. Стив Шатт - 424 (930)

91. Оуэн Нолан - 422 (1200)

92. Венсан Лекавалье - 421 (1212)

93. Стив Томас - 421 (1235)

94. Стефан Рише - 421 (1054)

95. Остон Мэттьюс - 421 (664)

96. Билл Барбер - 420 (903)

97. Леон Драйзайтль - 419 (832)

98. Джейсон Арнотт - 417 (1244)

99. Тони Амонти - 416 (1174)

100. Гэрри Ангер - 413 (1105)



Ближайшие претенденты:



106. Давид Пастрняк - 408 (793)

109. Джейми Бенн - 406 (1215)



Выделены действующие хоккеисты.