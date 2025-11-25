



В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю шестеро россиян, а возглавляет его Уэйн Гретцки. Александр Овечкин, Евгений Малкин и Никита Кучеров продолжают свое выступление за океаном.



Всего в первой сотне лучших по набранным очкам за всю историю НХЛ 13 действующих хоккеистов. Лучший бомбардир среди защитников — Рэй Бурк, набравший за карьеру 1579 очков.

Список лучших бомбардиров НХЛ за всю историю

Статистика на 6 января 2026 года.



1. Уэйн Гретцки - 2857 очков (894 шайбы + 1963 передачи)

2. Яромир Ягр - 1921 (766+1155)

3. Марк Мессье - 1887 (694+1193)

4. Горди Хоу - 1850 (801+1049)

5. Рон Френсис - 1798 (549+1249)

6. Марсель Дионн - 1771 (731+1040)

7. Стив Айзерман - 1755 (692+1063)

8. Сидни Кросби - 1734 (649+1085)

9. Марио Лемье - 1723 (690+1033)

10. Александр Овечкин - 1659 (914+745)

11. Джо Сакик - 1641 (625+1016)



12. Фил Эспозито - 1590 (717+873)

13. з. Рэй Бурк - 1579 (410+1169)

14. Джо Торнтон - 1539 (430+1109)

15. Марк Рекки - 1533 (577+956)

16. з. Пол Коффи - 1531 (396+1135)

17. Стэн Микита - 1467 (541+926)

18. Теему Селянне - 1457 (684+773)

19. Брайан Тротье - 1425 (524+901)





20. Адам Оутс - 1420 (341+1079)21. Дуг Гилмор - 1414 (450+964)22. Дэйл Хаверчук - 1409 (518+891)23. Яри Курри - 1398 (601+797)24. Люк Робитайл - 1394 (668+726)25. Бретт Халл - 1391 (741+650)26.- 1375 (522+853)27. Майк Модано - 1374 (561+813)28. Джон Бюсик - 1369 (556+813)29.- 1367 (498+869)30. Брэндан Шэнахэн - 1354 (656+698)31. Ги Лефлер - 1353 (560+793)32. Матс Сундин - 1349 (564+785)33. Дэйв Андрейчук - (640+698)34. Денис Савар - 1338 (473+865)35. Майк Гартнер - 1335 (708+627)36. Пьер Тарджон - 1327 (515+812)37. Жильбер Перро - 1326 (512+814)38. Джером Игинла - 1300 (625+675)39.- 1299 (446+853)40. Алекс Дельвеккио - 1281 (456+825)41. з. Эл Макиннис - 1274 (340+934)42. Жан Рателль - 1267 (491+776)43. Петер Штястны - 1239 (450+789)44. з. Фил Хаусли - 1232 (338+894)45. Норм Аллмэн - 1229 (490+739)46. Жан Беливо - 1219 (507+712)47.- 1218 (600+618)48. з. Ларри Мерфи - 1217 (288+929)49. Джереми Реник - 1216 (513+703)50. Бобби Кларк - 1210 (358+852)51. Берни Николлс - 1209 (475+734)52. Венсан Дамфусс - 1205 (432+773)53. Дино Сиссарелли - 1200 (608+592)54. Патрик Марло - 1197 (566+631)55. Род Бриндамор - 1184 (452+732)56. Сергей Федоров - 1179 (483+696)57. Бобби Халл - 1170 (610+560)58. Даниель Альфредссон - 1157 (444+713)59.- 1154 (386+768)60. Мишель Гуле - 1153 (548+605)61.- 1151 (509+642)62.- 1145 (374+771)63. з. Никлас Лидстрем - 1142 (264+878)64. Мариан Хосса - 1134 (525+609)65. Берни Федерко - 1130 (369+761)66. Майк Босси - 1126 (573+553)67. Джо Ньювендайк - 1126 (564+562)68. Дэррил Ситтлер - 1121 (484+637)69. Фрэнк Маховлич - 1103 (533+570)70. Гленн Андерсон - 1099 (498+601)71.- 1089 (402+687)72. Теорен Флери - 1088 (455+633)73. Хенрик Седин - 1070 (240+830)74. Дэйв Тейлор - 1069 (431+638)75. Джо Павелски - 1068 (476+592)76. Кейт Ткачук - 1065 (538+527)77. Рэй Уитни - 1064 (385+679)78. Джо Маллен - 1063 (502+561)79. Эрик Стаал - 1063 (455+608)80. Пэт Вербик - 1062 (522+540)81.- 1053 (377+676)82. з. Денис Потвин - 1052 (310+742)83. Анри Ришар - 1046 (358+688)84. Даниэль Седин - 1041 (393+648)85. Патрис Бержерон - 1040 (427+613)86. Бобби Смит - 1036 (357+679)87. Мартин Сен-Луи - 1033 (391+642)88. Дуг Уэйт - 1033 (278+755)89. Никлас Бэкстрем - 1033 (271+762)90. Александр Могильный - 1032 (473+559)91. Алексей Ковалев - 1029 (430+599)92. з. Брайан Лич - 1028 (247+781)93.- 1026 (447+579)94. Патрик Элиаш - 1025 (408+617)95. Брайан Беллоуз - 1022 (485+537)96. Род Гилберт - 1021 (406+615)97. Дэйл Хантер - 1020 (323+697)98. Райан Гецлаф - 1019 (282+737)99. Пэт Лафонтен - 1013 (468+545)100.- 1013 (419+594)Ближайший претендент:111.- 970 (406+564)Выделены действующие хоккеисты.