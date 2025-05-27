Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 27 мая 27.05.2025 Автор: Андрей Моисеев









В период с 20.00 26 мая до 7.00 27 мая дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России. 56 – над территорией Белгородской области. 25 – над территорией Воронежской области. Семь – над территорией Владимирской области. Пять – над территориями Калужской области. Четыре – над территорией Тульской области. Один – над территорией Ростовской области. Один – над территорией Липецкой области. Прошлой ночью над территорией России было сбито 96 украинских БПЛА.

Карта: Владимировка и Беловоды в Сумской области



Фото: РИА Новости















