Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 27 мая

В период с 20.00 26 мая до 7.00 27 мая дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России.
56 – над территорией Белгородской области.
25 – над территорией Воронежской области.
Семь – над территорией Владимирской области.
Пять – над территориями Калужской области.
Четыре – над территорией Тульской области.
Один – над территорией Ростовской области.
Один – над территорией Липецкой области.
Прошлой ночью над территорией России было сбито 96 украинских БПЛА.