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Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 27 мая

27.05.2025 Автор: Андрей Моисеев




В период с 20.00 26 мая до 7.00 27 мая дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Где сбили беспилотники 27 мая

56 – над территорией Белгородской области.

25 – над территорией Воронежской области.

Семь – над территорией Владимирской области.

Пять – над территориями Калужской области.

Четыре – над территорией Тульской области.

Один – над территорией Ростовской области.

Один – над территорией Липецкой области.

Прошлой ночью над территорией России было сбито 96 украинских БПЛА.
  • Карта: Владимировка и Беловоды в Сумской области
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    Фото: РИА Новости







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