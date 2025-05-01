Плей-офф НХЛ 2024/2025: кто вышел в финал, расписание 1/2 финала, результаты Сегодня, 08:56 Автор: Андрей Моисеев









В Национальной хоккейной лиге стали известны все участники 1/2 финала Кубка Стэнли. Плей-офф НХЛ-2025 продлится до середины июня. 1/4 финала Торонто – Флорида 3–4 (5:4, 4:3, 4:5 ОТ, 0:2, 1:6, 2:0, 1:6) Вашингтон – Каролина 1–4 (1:2 ОТ, 3:1, 0:4, 2:5, 1:3) Обладатели Кубка Стэнли Вегас – Эдмонтон 1–4 (2:4, 4:5 ОТ, 4:3, 0:3, 0:1 ОТ) Виннипег – Даллас 2–4 (2:3, 4:0, 2:5, 1:3, 4:0, 1:2 ОТ) 1/2 финала Даллас – Эдмонтон 1–1 (6:3, 0:3) Расписание матчей: 22, 24, 25, 28, 30 мая, 1* и 3 июня. Каролина – Флорида 0–3 (2:5, 0:5, 2:6) Расписание матчей: 21, 23, 25, 27, 29*, 31* мая, 2* июня. * если понадобится. Даты указаны по московскому времени.

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Фото: НХЛ















