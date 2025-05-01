HR Новости

«Актерище» (2025): смотреть сериал онлайн, отзывы

Сегодня, 09:02 Автор: Андрей Моисеев




Мегазвезда современного кино Слава Третьяков вступает в схватку с блогером-кинокритиком Никитой Кисляком, который посмел написать разгромный обзор на его последний фильм.

Интересный факт: режиссер картины Дмитрий Невзоров ранее снял комедию «Свободные отношения» и сериал «Дядя Леша».

Где снимали: съемки картины проходили в подмосковном городе Верея.

Смотреть онлайн сериал Актерище 2025

Премьера сериала «Актерище» состоялась 1 апреля 2025 года. В первый день показали 2 серии, новые выходили еженедельно по пятницам. Всего было снято 8 эпизодов.

Отзывы: «набрали актеров, интригу придумали современную, а сценарий по моему не очень», «сериал нереально смешной, неизбитый сюжет, хороший актерский состав», «не знаю, кто этот усач, точно не актер, но Стулова и Нагиев сыграли нормально».

Жанр — комедия.

Режиссер — Дмитрий Невзоров.

Страна — Россия.

Актеры — главного героя, Славу Третьякова, сыграл 57-летний Дмитрий Нагиев («Физрук»), блогера Никиту Кисляка — Антон Лапенко («Внутри Лапенко»). Другие роли исполнили: Алевтину — Екатерина Стулова («Инспектор Гаврилов»), Кэста — Жаргал Бадмацыренов («Красный шелк»), молодого Третьякова — Никита Касьяненко («Алекс Лютый. Дело сирот»).

Смотреть онлайн сериал «Актерище» в онлайн-кинотеатре KION.

Официальный трейлер сериала на RUTUBE.
  • 10 лучших российских сериалов 2025, которые нельзя пропустить
    •

    Фото: KION







    Расписание чемпионата мира по хоккею ЧМ 2025


    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    «Актерище» (2025): смотреть сериал онлайн, отзывы
    «Зимородок» 3 сезон: смотреть турецкий сериал онлайн
    Плей-офф НХЛ 2024/2025: кто вышел в финал, расписание 1/2 финала, результаты
    Атака беспилотников сегодня, где сбили беспилотники 25 мая
    «Мосгаз. Розыгрыш» 11 сезон: смотреть сериал онлайн, отзывы
    «Мастер игры» 2 серия: смотреть онлайн шоу на ТНТ
    ЧМ-2025. Финал. Швейцария — США: прямая трансляция, смотреть онлайн
    «Гладиаторы» 3 выпуск, смотреть онлайн шоу на НТВ
    «Клюквенный щербет» 102 серия: смотреть онлайн турецкий сериал
    «Сокровища императора» 8 выпуск, кто покинул, смотреть онлайн


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru