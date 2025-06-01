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На карте: два поезда потерпели крушение в Брянской и Курской областях

Сегодня, 14:24 Автор: Андрей Моисеев




В течение прошедшей ночи в Курской и Брянской областях потерпели крушение пассажирский и грузовой поезд, есть погибшие и пострадавшие.

Место обрушения моста на поезд в Брянской области

Место обрушения моста в Курской области

31 мая, в 22:44 по московскому времени, недалеко от Брянска сошел с путей пассажирский поезд, следовавший из Климова в Москву. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста. Семь человек погибли, 110 пострадали.

Ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка в Курской области во время движения грузового поезда, тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельс. У одного из машинистов тепловоза повреждены ноги.
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    Фото: Google Карты







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