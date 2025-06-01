«Гипнозис» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы

Некто планирует отомстить трем друзьям за ошибки молодости — частному детективу Белозерову, который читает мысли, адвокату Орехову, умеющему видеть будущее и священнику отцу Григорию, способному видеть прошлое.
Интересный факт: сериал получил приз за лучший сценарий в рамках кинофестиваля «Original+».
Премьера сериала «Гипнозис» состоялась 3 апреля 2025 года в онлайн-кинотеатре Okko. Новые серии выходили еженедельно по четвергам (всего 8 эпизодов).
Отзывы: «российские сценаристы скрестили четырех друзей из кинговского «Ловец снов» и прочую нечисть из мутантов из «Люди Икс», «три гипнота, три унылых друга», «отличный актерский состав, сериал зацепил с первых кадров первой серии», «начало не впечатлило, лично меня напрягает излишне темный фон».
Смотреть онлайн сериал «Гипнозис» на платформе Okko.
Жанр — триллер, детектив, фантастика.
Режиссер — Тимофей Жалнин.
Страна — Россия.
Актеры — Белозерова, Орехова и отца Григория сыграли 49-летний Даниил Страхов («Знахарь»), 54-летний Ростислав Бершауэр («Вне игры») и 50-летний Кирилл Кяро («Эпидемия. Вонгозеро»).