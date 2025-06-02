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Сборная России по хоккею не выступит на Олимпиаде в 2026 году

Сегодня, 10:30 Автор: Андрей Моисеев




Международная федерация хоккея назвала окончательный состав сборных, которые примут участие в Зимних Олимпийских играх 2026 года. Состав групп сформирован без участия национальной команды России, сообщает РИА Новости.

Сборную России по хоккею не допустили до Олимпиады-2026

Сборную России заменит команда Франции, которая финишировала второй после Латвии в группе Е квалификационного раунда.

На мужском турнире в группу A вошли Канада, Швейцария, Чехия, Франция; в группу B — Финляндия, Швеция, Словакия, Италия; в группу C — США, Германия, Латвия, Дания.

Хоккейный турнир пройдет в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.
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    Фото: РИА Новости







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