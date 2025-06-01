Атака беспилотников сегодня, где сбили БПЛА в России за ночь 6 июня Сегодня, 08:23 Автор: Андрей Моисеев









С 20.00 мск 5 июня до 04.20 мск 6 июня дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 174 украинских БПЛА самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. Беспилотники сбиты над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым. Кроме того, над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД». Накануне Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 30 украинских БПЛА.

На карте: два поезда потерпели крушение в Брянской и Курской областях



Фото: РИА Новости















