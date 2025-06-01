HR Новости

Футбол. Товарищеский матч. Россия — Нигерия. Прямая трансляция: смотреть онлайн

Сегодня, 21:08 Автор: Андрей Моисеев




Сегодня, 6 июня, сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Нигерии. Стартовый свисток на стадионе «Лужники» в Москве запланирован на 20:00 по московскому времени.

Россия Нигерия товарищеский матч 6 июня

Главным арбитром встречи назначен Алияр Агаев из Азербайджана.

Прямая трансляция матча Россия — Нигерия будет доступна бесплатно на телеканале «Матч ТВ».

Паспорт болельщика (Fan ID) для посещения матча Россия — Нигерия не потребуется.

В нынешнем году сборная России встречалась с Гренадой и Замбией и в обоих играх одержала победу со счетом 5:0. Сборная Нигерии является вице-чемпионом Африки. В финале турнира, который состоялся в Кот-д’Ивуаре в 2023 году, «суперорлы» уступили хозяевам чемпионата со счетом 1:2.
  • ЦСКА — «Ростов». Суперфинал Кубка России: смотреть онлайн, прямая трансляци ...
    •











    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    «Что? Где? Когда?» летняя серия игр: кто выиграл 6 июня
    «Эдмонтон» — «Флорида»: 2-й матч финала Кубка Стэнли 2025
    Футбол. Товарищеский матч. Россия — Нигерия. Прямая трансляция: смотреть онлайн
    На карте: тепловоз сошел с рельсов на участке Прохоровка – Беленихино в Белгородской области
    Атака беспилотников сегодня, где сбили БПЛА в России за ночь 6 июня
    «Бедные смеются, богатые плачут» 2 сезон 16 серия: смотреть онлайн
    На карте: место повреждения ж/д путей на участке Евдаково – Сагуны в Воронежской области
    Сборная России по хоккею не выступит на Олимпиаде в 2026 году
    «Мосгаз. Розыгрыш» 11 сезон: смотреть сериал онлайн, отзывы
    «Аутсорс» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru