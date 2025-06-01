«Фишер» 2 сезон 3 серия: смотреть сериал онлайн, актеры

В новом сезоне интеллигентный следователь прокуратуры Валерий Козырев и его дерзкий напарник из Ростова-на-Дону Евгений Боков снова вступают в схватку с опасным преступником. На этот раз им предстоит поймать серийного поджигателя.

Премьера 2 сезона сериала «Фишер» (Затмение) состоялась 29 мая 2025 года. Новые серии будут выходить еженедельно по четвергам. Всего в сериале 8 эпизодов.

Дата выхода:

3-я серия — 12 июня

4-я серия — 19 июня

Отзывы: «Первая серия очень понравилась, никто из актеров не вызывает отторжения, скорей наоборот», «И в первом сезоне были жесточайшие сцены, и здесь концовка первой серии — это слишком», «Гуляет мнение, что за основу взяли дело краснодарского Чикатило середины 90-х».

Жанр — детектив, драма, криминал, триллер.

Режиссер — Александр Цой.

Страна — Россия.

Актеры — главные роли в сериале исполнили 34-летний Иван Янковский (следователь прокуратуры из Ростова-на-Дону Евгений Боков), 48-летний Александр Яценко (следователь прокуратуры из Москвы Валерий Козырев). В других ролях снялись Ирина Старшенбаум, Андрей Максимов, Александра Ребенок, Алексей Агранович, Степан Девонин, Борис Каморзин.

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