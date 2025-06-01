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Атака беспилотников на регионы России 13 июня

Сегодня, 07:52 Автор: Андрей Моисеев




За ночь, с 21:45 мск 12 июня до 05:25 13 июня, средства ПВО РФ сбили 125 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Где сбили беспилотники сегодня

Беспилотники были сбиты над следующими регионами России:

70 – над территорией Республики Крым.

15 – над территорией Орловской области.

11 – над территорией Курской области.

11 – над территорией Саратовской области.

9 – над территорией Белгородской области.

7 – над акваторией Черного моря.

1 – над территорией Брянской области.

1 – над территорией Воронежской области

Накануне Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 52 украинских беспилотников.
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    Фото: РИА Новости







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