Атака беспилотников на регионы России 13 июня

За ночь, с 21:45 мск 12 июня до 05:25 13 июня, средства ПВО РФ сбили 125 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России.
Беспилотники были сбиты над следующими регионами России:
70 – над территорией Республики Крым.
15 – над территорией Орловской области.
11 – над территорией Курской области.
11 – над территорией Саратовской области.
9 – над территорией Белгородской области.
7 – над акваторией Черного моря.
1 – над территорией Брянской области.
1 – над территорией Воронежской области
Накануне Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 52 украинских беспилотников.