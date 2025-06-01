Атака беспилотников на регионы России 13 июня Сегодня, 07:52 Автор: Андрей Моисеев









За ночь, с 21:45 мск 12 июня до 05:25 13 июня, средства ПВО РФ сбили 125 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России. Беспилотники были сбиты над следующими регионами России: 70 – над территорией Республики Крым. 15 – над территорией Орловской области. 11 – над территорией Курской области. 11 – над территорией Саратовской области. 9 – над территорией Белгородской области. 7 – над акваторией Черного моря. 1 – над территорией Брянской области. 1 – над территорией Воронежской области Накануне Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 52 украинских беспилотников.

Карта: Петровского и Алексеевка в Донецкой области



Фото: РИА Новости















