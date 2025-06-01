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«Мосгаз. Розыгрыш» 11 сезон: смотреть сериал онлайн, отзывы

Сегодня, 08:26 Автор: Андрей Моисеев




Очередной сезон популярного сериала «Мосгаз» продолжает рассказывать о трудовых буднях и личной жизни майора московской милиции Ивана Черкасова. Герой Андрея Смолякова теперь в отставке.

Премьера 11 сезона сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» состоялась 28 апреля 2025 года в кинотеатре Okko. Заключительная 8 серия вышла 13 мая. По сюжету отставной майор Черкасов помогает бывшим коллегам по МУРу расследовать убийства участников лотереи, которые выиграли крупную сумму денег.

Сериал Мосгаз 11 сезон

Премьера сериала состоялась на Первом канале 29 октября 2012 года. Всего в каждом из 11-ти сезонов было снято восемь серий, исключение составил второй сезон («Палач», 10 серий).

Жанр — криминал, детектив.

Страна — Россия.

Режиссер — Евгений Звездаков.

Отзывы: «очень неплохо, не хуже прошлых сезонов, смотрится легко», «многие персонажи из окружения Черкасова стали статистами, их роли не прописаны, непонятно, зачем они вообще нужны», «вот уж не ожидала, что история с делом «Мосгаз», разрастется до таких масштабов».

Смотреть онлайн 11 сезон «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» в кинотеатре Okko

Актеры — Андрей Смоляков, Марина Александрова, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Андрей Мерзликин, Игорь Золотовицкий, Сергей Шакуров, Фёдор Лавров, Артур Ваха, Эдуард Чекмазов.
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    Фото: Okko







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