Финал плей-офф НХЛ-2025 «Эдмонтон» — «Флорида»: кто выиграл Кубок Стэнли, расписание, результаты

В решающих матчах плей-офф НХЛ-2025 принимают участие лучшие команды чемпионата.

В финал Кубка Стэнли вышли «Флорида» и «Эдмонтон». В нынешнем плей-офф «Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» (4-2 в серии), «Вегас» (4-1) и «Даллас» (4-1). «Флорида» на пути к финалу прошла «Тампу» (4-1), «Торонто» (4:3) и «Каролину» (4-1).

Год назад команды встречались в решающих матчах Кубка Стэнли. Обладателем почетного трофея стала «Флорида», одержавшая победу в седьмом решающем матче.

Обладатели Кубка Стэнли

«Эдмонтон» – «Флорида» 2–1 (4:3 ОТ, 4:5 ОТ, 1:6)

Расписание финальных матчей: 5, 7, 10, 13, 15, 18*, 21* июня.

* если понадобится. Даты указаны по московскому времени. Все игры будут начинаться в 03:00 мск.

Смотреть онлайн 2-й матч серии «Флорида» — «Эдмонтон» во ВКонтакте. Прямая трансляция начнется 13 июня в 03:00 по московскому времени.