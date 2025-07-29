HR Новости

«Уэнсдей» 2 сезон: дата выхода, смотреть сериал онлайн

29.07.2025 Автор: Андрей Моисеев




Девочка Уэнсдэй осваивает в академии Nevermore экстрасенсорные способности, чтобы остановить серийного убийцу.

Интересный факт: готовясь к съемкам, исполнительница главной роли  Дженна Ортега брала уроки игры на виолончели, гребли на каноэ, фехтования и стрельбы из лука.

Сериал Уэнсдей 2 сезон

Премьера сериала «Уэнсдей» состоялась 23 ноября 2022 года онлайн-кинотеатре Netflix, в один день были показаны все 8 эпизодов.

Дата выхода 2 сезона: первая часть выйдет 6 августа 2025 года, вторая — 3 сентября.

Отзывы: «сериал смотрится на одном дыхании, отличный черный юмор, красивая картинка, интересная подача», «фильм ориентирован на целевую аудиторию в 12 -16 лет, для данного возраста эта сказка вполне ничего будет», «сериал Тима Бёртона действительно крутой, но явно не без изъян».

Оригинальное название — Wednesday.

Жанр — фэнтези, комедия, криминал.

Режиссер — Тим Бертон (четыре эпизода).

Страна — США.

Актеры — Дженна Ортега, Хантер Духэн, Эмма Майерс, Джой Сандэй, Джорджи Фармер, Мооса Мостафа.

Смотреть онлайн бесплатно все серии 1 сезона сериала «Уэнсдей» в хорошем качестве на RUTUBE.
    Фото: Netflix







