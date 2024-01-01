HR Новости

Лучшие бомбардиры и снайперы КХЛ за всю историю

Сегодня, 11:31 Автор: Андрей Моисеев




Лучшие бомбардиры КХЛ

Нападающий Вадим Шипачев лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ за всю историю. Форвард 17 сентября 2023 года побил рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам в регулярных чемпионатах и на ближайшие несколько лет будет находится на верхней строчке списка лучших.

В списке 20 лучших бомбардиров один защитник - Кевин Даллмэн (395 очков, 12-е место).

20 лучших бомбардиров КХЛ за всю историю


Данные на конец регулярного чемпионата 2023/2024.

1. Вадим Шипачев - 793 (249+544)
2. Сергей Мозякин - 756 (351+405)
3. Александр Радулов - 589 (210+379)
4. Данис Зарипов - 557 (235+322)
5. Найджел Доус - 505 (267+238)
6. Никита Гусев - 505 (175+330)
7. Сергей Широков - 459 (204+255)
8. Дмитрий Кагарлицкий - 459 (170+289)
9. Мэтт Эллисон - 434 (179+255)
10. Сергей Плотников - 425 (187+238)
11. Брэндон Боченски - 406 (169+237)
12. Роман Старченко - 395 (199+196)
13. Кевин Даллмэн - 395 (135+260)
14. Денис Паршин - 385 (174+211)
15. Стефан Да Коста - 376 (161+215)
16. Михаил Варнаков - 371 (198+173)
17. Егор Миловзоров - 365 (142+223)
18. Тему Хартикайнен - 355 (157+198)
19. Линус Умарк - 353 (106+247)
20. Илья Ковальчук - 352 (147+205)

Учитываются показатели хоккеистов только по итогам регулярного чемпионата. В скобках указано количество голов и передач.

20 лучших снайперов КХЛ за всю историю


Сергей Мозякин за время выступления в КХЛ забросил 351 шайбу и возглавляет список лучших снайперов за всю историю. Мозякин опережает ближайшего преследователя Найджела Доуса на 84 шайбы, который также завершил выступление в КХЛ. В ближайшие годы рекорду Мозякина, судя по всему, ничего не угрожает.

1. Сергей Мозякин - 351 (685)
2. Найджел Доус - 267 (543)
3. Вадим Шипачев - 249 (824)
4. Данис Зарипов - 235 (663)
5. Александр Радулов - 210 (511)
6. Сергей Широков - 204 (685)
7. Роман Старченко - 199 (772)
8. Михаил Варнаков - 198 (664)
9. Сергей Плотников - 187 (742)
10. Антон Бурдасов - 182 (610)
11. Джефф Плэтт - 180 (639)
12. Мэтт Эллисон - 179 (539)
13. Никита Гусев - 175 (527)
14. Денис Паршин - 174 (658)
15. Дмитрий Кагарлицкий - 170 (688)
16. Брэндон Боченски - 169 (412)
17. Александр Пережогин - 162 (546)
18. Стефан Да Коста - 161 (416)
19. Максим Шалунов - 158 (517)
20. Тему Хартикайнен - 157 (472)

Учитываются показатели хоккеистов только по итогам регулярного чемпионата. В скобках указано количество матчей.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю
  • Стало известно, кто стал лучшим бомбардиром НХЛ 2023/2024
  • 100 лучших снайперов НХЛ за всю историю
  • Лучшие бомбардиры КХЛ в сезоне 2023/2024 на 24 февраля
  • 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю
  • Голы Овечкина в НХЛ, сколько осталось до рекорда Гретцки
  • Рейтинг лучших хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/2024
    •



    Источник: HR Новости







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Стоило ли ехать? Россия в медальном зачете рядом с Кипром, Монголией и Фиджи
    Итоговый медальный зачет Олимпиады-2024 в Париже
    Разговоры о важном: тема урока 2 сентября 2024 года
    Лучшие бомбардиры и снайперы КХЛ за всю историю
    Показать на карте Курска место падения украинской ракеты (фото)
    Константин Цзю о Хелиф: «На чемпионат мира это не поедет»
    Чемпионат КХЛ-2024/2025 начнется матчем в Магнитогорске
    Рублев победил первую ракетку мира Синнера в Монреале
    Показать на карте Курскую область в России, граница с Украиной
    Показать на карте границу Белоруссии и Украины


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru