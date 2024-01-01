Лучшие бомбардиры и снайперы КХЛ за всю историю

Сегодня, 11:31 Автор: Андрей Моисеев





Нападающий Вадим Шипачев лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ за всю историю. Форвард 17 сентября 2023 года побил рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам в регулярных чемпионатах и на ближайшие несколько лет будет находится на верхней строчке списка лучших.



В списке 20 лучших бомбардиров один защитник - Кевин Даллмэн (395 очков, 12-е место).





20 лучших бомбардиров КХЛ за всю историю



Данные на конец регулярного чемпионата 2023/2024.



1. Вадим Шипачев - 793 (249+544)

2. Сергей Мозякин - 756 (351+405)

3. Александр Радулов - 589 (210+379)

4. Данис Зарипов - 557 (235+322)

5. Найджел Доус - 505 (267+238)

6. Никита Гусев - 505 (175+330)

7. Сергей Широков - 459 (204+255)

8. Дмитрий Кагарлицкий - 459 (170+289)

9. Мэтт Эллисон - 434 (179+255)

10. Сергей Плотников - 425 (187+238)

11. Брэндон Боченски - 406 (169+237)

12. Роман Старченко - 395 (199+196)

13. Кевин Даллмэн - 395 (135+260)

14. Денис Паршин - 385 (174+211)

15. Стефан Да Коста - 376 (161+215)

16. Михаил Варнаков - 371 (198+173)

17. Егор Миловзоров - 365 (142+223)

18. Тему Хартикайнен - 355 (157+198)

19. Линус Умарк - 353 (106+247)

20. Илья Ковальчук - 352 (147+205)



Учитываются показатели хоккеистов только по итогам регулярного чемпионата. В скобках указано количество голов и передач.





20 лучших снайперов КХЛ за всю историю



Сергей Мозякин за время выступления в КХЛ забросил 351 шайбу и возглавляет список лучших снайперов за всю историю. Мозякин опережает ближайшего преследователя Найджела Доуса на 84 шайбы, который также завершил выступление в КХЛ. В ближайшие годы рекорду Мозякина, судя по всему, ничего не угрожает.



1. Сергей Мозякин - 351 (685)

2. Найджел Доус - 267 (543)

3. Вадим Шипачев - 249 (824)

4. Данис Зарипов - 235 (663)

5. Александр Радулов - 210 (511)

6. Сергей Широков - 204 (685)

7. Роман Старченко - 199 (772)

8. Михаил Варнаков - 198 (664)

9. Сергей Плотников - 187 (742)

10. Антон Бурдасов - 182 (610)

11. Джефф Плэтт - 180 (639)

12. Мэтт Эллисон - 179 (539)

13. Никита Гусев - 175 (527)

14. Денис Паршин - 174 (658)

15. Дмитрий Кагарлицкий - 170 (688)

16. Брэндон Боченски - 169 (412)

17. Александр Пережогин - 162 (546)

18. Стефан Да Коста - 161 (416)

19. Максим Шалунов - 158 (517)

20. Тему Хартикайнен - 157 (472)



Учитываются показатели хоккеистов только по итогам регулярного чемпионата. В скобках указано количество матчей.