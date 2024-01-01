Лучшие бомбардиры и снайперы КХЛ за всю историю

Нападающий Вадим Шипачев лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ за всю историю. Форвард 17 сентября 2023 года побил рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам в регулярных чемпионатах и на ближайшие несколько лет будет находится на верхней строчке списка лучших.
В списке 20 лучших бомбардиров один защитник - Кевин Даллмэн (395 очков, 12-е место).
20 лучших бомбардиров КХЛ за всю историю
Данные на конец регулярного чемпионата 2023/2024.
1. Вадим Шипачев - 793 (249+544)
2. Сергей Мозякин - 756 (351+405)
3. Александр Радулов - 589 (210+379)
4. Данис Зарипов - 557 (235+322)
5. Найджел Доус - 505 (267+238)
6. Никита Гусев - 505 (175+330)
7. Сергей Широков - 459 (204+255)
8. Дмитрий Кагарлицкий - 459 (170+289)
9. Мэтт Эллисон - 434 (179+255)
10. Сергей Плотников - 425 (187+238)
11. Брэндон Боченски - 406 (169+237)
12. Роман Старченко - 395 (199+196)
13. Кевин Даллмэн - 395 (135+260)
14. Денис Паршин - 385 (174+211)
15. Стефан Да Коста - 376 (161+215)
16. Михаил Варнаков - 371 (198+173)
17. Егор Миловзоров - 365 (142+223)
18. Тему Хартикайнен - 355 (157+198)
19. Линус Умарк - 353 (106+247)
20. Илья Ковальчук - 352 (147+205)
Учитываются показатели хоккеистов только по итогам регулярного чемпионата. В скобках указано количество голов и передач.
20 лучших снайперов КХЛ за всю историю
Сергей Мозякин за время выступления в КХЛ забросил 351 шайбу и возглавляет список лучших снайперов за всю историю. Мозякин опережает ближайшего преследователя Найджела Доуса на 84 шайбы, который также завершил выступление в КХЛ. В ближайшие годы рекорду Мозякина, судя по всему, ничего не угрожает.
1. Сергей Мозякин - 351 (685)
2. Найджел Доус - 267 (543)
3. Вадим Шипачев - 249 (824)
4. Данис Зарипов - 235 (663)
5. Александр Радулов - 210 (511)
6. Сергей Широков - 204 (685)
7. Роман Старченко - 199 (772)
8. Михаил Варнаков - 198 (664)
9. Сергей Плотников - 187 (742)
10. Антон Бурдасов - 182 (610)
11. Джефф Плэтт - 180 (639)
12. Мэтт Эллисон - 179 (539)
13. Никита Гусев - 175 (527)
14. Денис Паршин - 174 (658)
15. Дмитрий Кагарлицкий - 170 (688)
16. Брэндон Боченски - 169 (412)
17. Александр Пережогин - 162 (546)
18. Стефан Да Коста - 161 (416)
19. Максим Шалунов - 158 (517)
20. Тему Хартикайнен - 157 (472)
Учитываются показатели хоккеистов только по итогам регулярного чемпионата. В скобках указано количество матчей.